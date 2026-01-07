search
ΣΙΝΕΜΑ

07.01.2026 10:25

«Avengers: Doomsday»: Η επιστροφή των X-Men – Xavier, Magneto και Cyclops πρωταγωνιστούν στο νέο teaser (photo/videos)

avengersdoomsday_lob_mas_dsk_02
credit: Marvel

Οι X-Men επιστρέφουν στο νέο teaser του πολυαναμενόμενου «Avengers: Doomsday». Το ατμοσφαιρικό κλιπ διάρκειας ενός λεπτού που κυκλοφόρησε η Marvel, παρουσιάζει τον Charles Xavier (Πάτρικ Στιούαρτ – Patrick Stewart) και τον Magneto (Ίαν ΜακΚέλεν – Ian McKellen) να επανενώνονται πάνω από μια παρτίδα σκάκι.

Ο ΜακΚέλεν με την απαράμιλλη φωνή του, παραδίδει ένα μάθημα ζωής και θανάτου, σύμφωνα με το Deadline.

«Ο θάνατος έρχεται για όλους μας. Αυτό είναι το μόνο που ξέρω με σιγουριά. Το ερώτημα δεν είναι αν “είσαι έτοιμος να πεθάνεις”, αλλά “ποιός θα είσαι, όταν κλείσεις τα μάτια σου”», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η ένταση κορυφώνεται όταν η κάμερα στρέφεται στον Cyclops (Τζέιμς Μάρσντεν – James Marsden), ο οποίος σε μια σκηνή καταστροφικής δράσης απελευθερώνει την δύναμή του.

Η επιστροφή της θρυλικής τριάδας των ηθοποιών, που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην ταινία «X-Men» του 2000, είχε επιβεβαιωθεί από την περασμένη χρονιά και αποτελεί πλέον επίσημα τη δυναμική ένταξη των αυθεντικών X-Men στο Marvel Cinematic Universe, δημιουργώντας τεράστιες προσδοκίες για τη συνέχεια της κινηματογραφικής σειράς.

Το teaser αποτελεί το τρίτο κατά σειρά βίντεο που δίνει στη δημοσιότητα η Marvel για την προώθηση της ταινίας. Είχαν προηγηθεί αντίστοιχα με τον Κρις Χέμσγουορθ (Chris Hemsworth) ως Thor και τον Κρις Έβανς (Chris Evans) στον ρόλο του Steve Rogers (Captain America). Τα συγκεκριμένα βίντεο προβάλλονται αυτή την περίοδο στις κινηματογραφικές αίθουσες, συνοδεύοντας τις προβολές της ταινίας «Avatar: Fire and Ash».

Το «Avengers: Doomsday» έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου 2026. Οι προσδοκίες για το νέο εγχείρημα των αδελφών Τζο και Άντονι Ρούσο (Joe και Anthony Russo) είναι στα ύψη, καθώς η προηγούμενη παραγωγή τους στο σύμπαν της Marvel, το «Avengers: Endgame», παραμένει η δεύτερη πιο κερδοφόρα ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου, με συνολικές εισπράξεις που αγγίζουν τα 2,799 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

