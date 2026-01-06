Ο Paul Mescal αποσύρεται μέχρι το 2028 – «Ο κόσμος θα κάνει ένα διάλειμμα από εμένα και εγώ από εκείνον»

Ο Πολ Μέσκαλ (Paul Mescal) φαίνεται πως αποφάσισε να κάνει ένα σημαντικό διάλειμμα από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του στον Guardian, με αφορμή τις νέες του ταινίες «The History of Sound» και «Hamnet», ο ηθοποιός σκοπεύει να «αποσυρθεί» προσωρινά μέχρι το 2028, χρονιά που αναμένεται να κυκλοφορήσει η φιλόδοξη παραγωγή για τους Beatles υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Σαμ Μέντες (Sam Mendes), στην οποία θα υποδυθεί τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ (Paul McCartney).

«Ο κόσμος θα κάνει ένα διάλειμμα από εμένα και εγώ από εκείνον», δήλωσε ο Ιρλανδός ηθοποιός κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης με τον συμπρωταγωνιστή του στο «History of Sound», Τζος Ο’Κόνορ (Josh O’Connor).

«Βρίσκομαι στον χώρο πέντε ή έξι χρόνια τώρα και νιώθω πολύ τυχερός. Όμως, μαθαίνω πλέον ότι δεν νομίζω πως μπορώ να συνεχίσω να δουλεύω με αυτούς τους ρυθμούς. Αυτός είναι ο μεγάλος φόβος. Αλλά ποια είναι η εναλλακτική; Δεν θέλω να καταλήξω να απεχθάνομαι αυτό που αγαπώ. Μπορεί να ακούγεται τολμηρό, αλλά προτιμώ να μην είμαι καθόλου πάνω στο «τρένο», αν αυτή είναι η μοναδική επιλογή», συμπλήρωσε.

Μετά την ολοκλήρωση της σεζόν των βραβείων, ο Μέσκαλ πρόκειται να ξεκινήσει τα γυρίσματα για το πρότζεκτ των Beatles που θα αποτελείται από τέσσερις ξεχωριστές ταινίες μυθοπλασίας, καθεμία αφιερωμένη σε ένα μέλος του συγκροτήματος. Η πρεμιέρα έχει οριστεί για το 2028. Παράλληλα, θα συμμετέχει και στο «Merrily We Roll Along», την κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ του Στίβεν Σόντχαϊμ ((Stephen Sondheim) την οποία ο Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ (Richard Linklater) σκοπεύει να γυρίσει σταδιακά.

Από την εποχή που καθιερώθηκε μέσα από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά «Normal People», ο Μέσκαλ πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή πορεία στον κινηματογράφο, συμμετέχοντας σε εννέα ταινίες μέσα σε μόλις πέντε χρόνια. Μεταξύ αυτών είναι τα: «The Lost Daughter», «God’s Creatures», «Aftersun», «Carmen» και «All of Us Strangers», όπως αναφέρει το World of Reel.

