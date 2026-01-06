search
06.01.2026

Eurovision 2026: Η Τάνια Μπρεάζου διαψεύδει ότι έστειλε τραγούδι στον εθνικό τελικό – «Fake news για views και clicks»

06.01.2026 10:17
breazou_tania

Μέσα από ανάρτηση στα social media, η Τάνια Μπρεάζου διέψευσε ότι δήλωσε συμμετοχή για τον εθνικό τελικό της Eurovision, διεκδικώντας την εκπροσώπηση της Ελλάδας. Σύμφωνα με σχετική λίστα που δημοσιοποιήθηκε, η τραγουδίστρια ήταν ανάμεσα στους 26 καλλιτέχνες που δεν κατάφεραν να προκριθούν.

Όπως διευκρίνισε η Τάνια Μπρεάζου με δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δεν έστειλε ποτέ τραγούδι γιατί δεν βρήκε το κατάλληλο κομμάτι για τον θεσμό.

«Καλέ στείλτε μου και μένα το τραγούδι που έστειλα και δεν πέρασε, να το ακούσω και εγώ», έγραψε αρχικά η Τάνια Μπρεάζου στο Instagram story.

Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι μην έχοντας βρει το ιδανικό κομμάτι για τον διαγωνισμό τραγουδιού, δεν προχώρησε ποτέ σε δήλωση συμμετοχής. «Έχω δηλώσει πολλές φορές ότι δεν έχω στείλει ποτέ τραγούδι για τη Eurovision γιατί πολύ απλά δεν είχα το κατάλληλο τραγούδι για τον θεσμο! Απίστευτο όμως το fake news κάποιων δημοσιογράφων απλά για να κάνουν views και clicks», σημείωσε.

