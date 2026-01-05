search
«Αν μ’ ακούς, θα γίνω σεισμός»: Το έργο του Χρίστου Χαλικιά στο Θέατρο Lib’ro

Ο Χρίστος Χαλικιάς υπογράφει το «Αν μ’ ακούς, θα γίνω σεισμός», μια performance που ακουμπά κατευθείαν πάνω στη σιωπή, την πίεση και την αντοχή.

Ένα έργο για το τι συμβαίνει όταν η φωνή δεν βρίσκει χώρο – και το σώμα αναλαμβάνει να μιλήσει.

Βασισμένο στον ήχο και το φως, το έργο αποφεύγει τον λόγο και τη θεατρική αφήγηση. Η σκηνή μετατρέπεται σε πεδίο έντασης, όπου η πίεση συσσωρεύεται, ο χώρος αλλοιώνεται και η ρήξη γίνεται αναπόφευκτη. Όχι ως δράμα, αλλά ως εμπειρία.

Το «Αν μ’ ακούς, θα γίνω σεισμός» μιλά για την απώλεια επικοινωνίας, τη συναισθηματική συμπίεση και εκείνη τη στιγμή που η αντοχή εξαντλείται. Λιτό, σκοτεινό και απολύτως παρόν, το νέο έργο του Χαλικιά συνεχίζει τη σταθερή του έρευνα πάνω στο σώμα και τη σιωπή.

  • Σύλληψη – Κείμενο – Σκηνοθεσία – Εικαστική Σύνθεση & Σκηνικός Σχεδιασμός: Χρίστος Χαλικιάς
  • Ηχητικός Σχεδιασμός & Σύνθεση Ήχων: Σταύρος Φώσκολος / Γιάννης Χριστοδουλάτος / Sweetspot Productions
  • Σχεδιασμός Φωτισμού: Στέφανος Μεγακλής
  • Φωτιστική Επιμέλεια: Ορέστης Πουλάκης 
  • Σχεδιασμός Φωτισμού :Στέφανος Κοπανάκης 

Φωνές: Ευαγγελία Ζώτου / Χάρης Κόκκινος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Γεωργία Σιδέρη

Θέατρο Lib’ro, Κυψέλης 15
Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή | 21:00

Έως 14 Μαρτίου 2026
Προπώληση: more.gr

