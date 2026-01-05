«Underwater Bubble Show»: Το βραβευμένο υπερθέαμα έρχεται στην Ελλάδα – Για δύο μοναδικές παραστάσεις στο Christmas Theater (Video)

Το βραβευμένο, μαγευτικό υπερθέαμα Underwater Bubble Show, που έχει καθηλώσει μικρούς και μεγάλους θεατές σε περισσότερες από 32 χώρες παγκοσμίως, έρχεται επιτέλους και στην Ελλάδα, για δύο μοναδικές παραστάσεις, στο Christmas Theater, προσκαλώντας μας σε ένα ανεπανάληπτο ταξίδι στον ονειρικό Μπουρμπουληθρόκοσμο!

Το Underwater Bubble Show τιμήθηκε το 2018 με το Merlin Award – την ύψιστη διάκριση από το International Magicians Society, ως “Καλύτερο Show για όλη την Οικογένεια στον Κόσμο”. Εμπνευσμένο από τη μαγεία και την αισθητική του Cirque du Soleil, το έργο μετατρέπει τις σαπουνόφουσκες σε μορφή τέχνης υψηλού επιπέδου, δημιουργώντας μια καθηλωτική εμπειρία θεάματος, γεμάτη εκπλήξεις και συγκινήσεις.

Το show συνδυάζει: Θέατρο, χορό και παντομίμα.

Ακροβατικά, κουκλοθέατρο και μαγεία.

Φαντασμαγορικά εφέ: λέιζερ, κανονάκια χιονιού, καπνός, βιντεοπροβολές & οπτικές ψευδαισθήσεις.

Αμέτρητες σαπουνόφουσκες σε όλα τα χρώματα και σχήματα, που γεμίζουν κάθε γωνιά του θεάτρου!

Με αναφορές σε αγαπημένα παραμύθια όπως η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων, η Μικρή Γοργόνα, ο Πίτερ Παν και ο Πινόκιο, το show είναι ένα μοντέρνο παραμύθι, με ισορροπημένο συνδυασμό της δραματικής τέχνης, παντομίμας, χορού, κουκλοθεάτρου, ακροβατικών και μαγείας, που μαζί με τις εντυπωσιακές, πολύχρωμες, τεράστιες σαπουνόφουσκες δημιουργούν ένα θέαμα μοναδικό και εξαιρετικό για όλες τις ηλικίες.

Η παράσταση είναι παραγωγή του Brinum-X Theatre της Λετονίας, σε σκηνοθεσία του διεθνούς φήμης Enrico Pezzoli, ο οποίος έχει συνυπογράψει τη σκηνοθεσία των Τελετών Έναρξης και Λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Σότσι 2014. Ο ίδιος είναι ηθοποιός και Μάγος, αλλά και ένας από τους πιο καταξιωμένους καλλιτέχνες στον κόσμο στον τομέα της σαπουνόφουσκας.

Η μουσική της παράστασης είναι του διακεκριμένου συνθέτη Valdis Zilveris, ενώ τα κοστούμια φέρουν την υπογραφή της εμβληματικής σχεδιάστριας Elita Patmalniece, μόνιμης συνεργάτιδας της Εθνικής Όπερας της Λετονίας.

Υπόθεση

Το Underwater Bubble Show διηγείται το φανταστικό ταξίδι του Κύριου Β. Είναι μια ιστορία που αφορά τις ζωές όλων μας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ζωή μπορεί να είναι γκρίζα ή χρωματιστή… Αλλά μην ανησυχείτε! Στο ταξίδι που θα σας πάρει ο Κύριος Β, τα πάντα είναι γεμάτα χρώματα!

Ο Κύριος Β, ένας απλός άνθρωπος που, έπειτα από μια κουραστική μέρα, ταξιδεύει ξαφνικά σε έναν μαγικό, πολύχρωμο και υποβρύχιο κόσμο, τον Μπουρμπουληθρόκοσμο. Εκεί, τον περιμένουν απίθανοι κάτοικοι: ιππόκαμποι, γοργόνες, αστερίες, δρακόψαρα και πλάσματα της φαντασίας, που θα τον οδηγήσουν σε ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης και χαράς.

Με έντονη διαδραστικότητα και συμμετοχή του κοινού, οι θεατές θα μπουν σε ένα μαγικό σύμπαν, στο οποίο το γέλιο, η συγκίνηση και η φαντασία γίνονται οδηγός σε ένα ταξίδι γεμάτο χαρά και ελευθερία!

«Ο καλύτερος τρόπος για να κάνεις τα όνειρά σου να βγουν αληθινά είναι να ξυπνήσεις…»

– Paul Valéry

