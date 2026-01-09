Η Έλενα Παπαβασιλείου βάζει γκολ στο ΟΠΑΠ Game Time με κλειστά μάτια

Η γνωστή παρουσιάστρια παίζει επίθεση στο «γήπεδο» της εκπομπής και μιλά για τους Ότο Ρεχάγκελ, Παναγιώτη Γιαννάκη και Πύρρο Δήμα

Η Έλενα Παπαβασιλείου κάνει ποδαρικό στην πρώτη εκπομπή της νέας χρονιάς του Game Time και μετατρέπει το στούντιο του ΟΠΑΠ σε γήπεδο ποδοσφαίρου.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «EQ» του Action TV αποκαλύπτει δυνατές στιγμές που έχει ζήσει στο πλατό με γνωστές προσωπικότητες του αθλητισμού.

Τι της απάντησε ο Ότο Ρεχάγκελ όταν του ζήτησε συνέντευξη, ποια φιλοσοφία ζωής ξεχωρίζει στον Παναγιώτη Γιαννάκη και τι ήταν αυτό που την εντυπωσίασε περισσότερο στη δύναμη ψυχής του Πύρρου Δήμα.

Η Έλενα Παπαβασιλείου σχολιάζει επίσης την αναμέτρηση Άρης – ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και αποδέχεται το challenge της Λίλας Κουντουριώτη εκτελώντας πέναλτι… με κλειστά μάτια.

