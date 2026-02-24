search
ΤΡΙΤΗ 24.02.2026 09:39
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.02.2026 08:31

«Αναίμακτος» σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Ταϊβάν

24.02.2026 08:31
earthquake_seismos_0812_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Σεισμική δόνηση 5,6 βαθμών καταγράφτηκε στον θαλάσσιο χώρο σε μικρή απόσταση από τις ακτές της βορειοανατολικής πόλης Γιλάν της Ταϊβάν, ανακοίνωσε η μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της νήσου.

Ευτυχώς ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε σοβαρές υλικές ζημιές ως αυτό το στάδιο.

Ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι. Η δόνηση σημειώθηκε σε εστιακό βάθος 66,8 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Διαβάστε επίσης

Προς πώληση έναντι 46 εκατ. ευρώ το This Is It, ένα από τα πιο φουτουριστικά catamaran στον κόσμο

Ουκρανία: Τέσσερα χρόνια από την έναρξη του πιο αιματηρού πολέμου στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο – Οι απώλειες και το διπλωματικό «ναυάγιο» (video)

Ο Τραμπ στο Καπιτώλιο για να… διαλαλήσει τη «χρυσή εποχή» που οι περισσότεροι Αμερικανοί δυσκολεύονται να δουν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PODCAST DENTAKIS SITE 24.02
PODCASTS

Παντελής Δεντάκης: «Οι παραστάσεις για εφήβους και παιδιά είναι κυρίως για τους γονείς τους»

gewrgiadis-nosokomeio-nikaias-epeisodia-6
ΥΓΕΙΑ

«Πόλεμος» Γεωργιάδη-ΟΕΝΓΕ μετά τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας: «Θα ξαναπάω» λέει ο υπουργός – «Θα τον περιμένουμε» λέει η ΟΕΝΓΕ

olympiacos_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Με πίστη αλλά και λιγοστές ελπίδες για την ανατροπή στο Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός (videos)

tsaltabasis-new
LIFESTYLE

Θανάσης Τσαλταμπάσης: «Όταν γεννήθηκε η κόρη μου, κατάλαβα γιατί μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι μόλις κάνει παιδί (Video)

PASOK_ANDROULAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Μηχανισμοί εναντίον πολιτικής – Η επιδίωξη Ανδρουλάκη και οι κρίσιμες αποφάσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastiko_2002_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Το τέλος του «ελληνικού ονείρου»

akylas-lego
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε Lego και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών

brad-pitt-new
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Στην Αττική θα συνεχιστούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του – Τα ακριβή σημεία και οι ημερομηνίες

vasilis-paiteris-new
LIFESTYLE

Βασίλης Παϊτέρης: «Κύριε Τσακνή, είστε γύφτος; - Δεν είναι δικό του τραγούδι "ο Μπαλαμός"»

chevron ydrogono
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ενεργειακή κοσμογονία στην Ανατολική Μεσόγειο - Ποιοι είναι οι 8 μεγάλοι παίκτες που ψάχνουν τα οικόπεδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 24.02.2026 09:39
PODCAST DENTAKIS SITE 24.02
PODCASTS

Παντελής Δεντάκης: «Οι παραστάσεις για εφήβους και παιδιά είναι κυρίως για τους γονείς τους»

gewrgiadis-nosokomeio-nikaias-epeisodia-6
ΥΓΕΙΑ

«Πόλεμος» Γεωργιάδη-ΟΕΝΓΕ μετά τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας: «Θα ξαναπάω» λέει ο υπουργός – «Θα τον περιμένουμε» λέει η ΟΕΝΓΕ

olympiacos_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Με πίστη αλλά και λιγοστές ελπίδες για την ανατροπή στο Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός (videos)

1 / 3