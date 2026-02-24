Mε φωτοβολταϊκά απαντά η Κούβα στο μπλόκο Τραμπ

Κίνητρα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών από ιδιώτες, αλλά και ευρύ κρατικό πρόγραμμα ανακοίνωσε η Κούβα, καθώς η ενεργειακή κρίση εξαιτίας του αμερικανικού μπλόκου στο πετρέλαιο σαρώνει την οικονομική ζωή της χώρας.

Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις στην Κούβα στρέφονται στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για να εξασφαλίσουν ρεύμα από τον ήλιο προκειμένου να ικανοποιήσουν βασικές ανάγκες τους σε ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς η χώρα βρίσκεται στο στόχαστρο του Τραμπ με μεγάλες επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας.

Η Κούβα, εξαιτίας του μπλόκου στον εφοδιασμό με πετρέλαιο που έχει επιβάλει ο Τραμπ, είναι υποχρεωμένη να προχωρά σε συνεχείς διακοπές ηλεκτροδότησης, καθώς οι ελλείψεις καυσίμων έχουν περιορίσει σημαντικά τη λειτουργία των θερμοηλεκτρικών σταθμών.

Η στροφή στα φωτοβολταϊκά, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Reuters γίνεται σε μια προσπάθεια άμεσης απάντησης στις διακοπές ρεύματος, μείωσης της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το Granma, το κρατικό ΜΜΕ της Κούβας ανέφερε ότι «η ενεργειακή μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει καταστεί ουσιαστικός πυλώνας για την αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων της χώρας».

Νέα κίνητρα για φωτοβολταϊκά

Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις βασικές ανάγκες των πολιτών σε ηλεκτρικό ρεύμα η κυβέρνηση προχώρησε στην υιοθέτηση νέων φορολογικών κινήτρων για την εγκατάσταση ΑΠΕ, με αιχμή τα φωτοβολταϊκά για αυτοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση.

Έτσι, η κυβέρνηση της Κούβας αποφάσισε οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες ακόμα και οι καλλιτέχνες και οι διανοούμενοι που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος ν’ απαλλάσσονται από την καταβολή του φόρου στην περίπτωση που επενδύσουν σε ΑΠΕ για τις ανάγκες της επιχείρησης και τις βασικές ανάγκες της κατοικίας τους.

Πολίτες που μίλησαν στο Reuters, όπως ο κάτοικος της Αβάνας, Ρομπέρτο Σαρίγκα, δήλωσε ότι «δεδομένων των συχνών διακοπών ρεύματος, που ουσιαστικά σε εμποδίζουν να κάνεις ο,τιδήποτε, ένας φίλος με βοήθησε να επενδύσω σε ηλιακά πάνελ και να τα εγκαταστήσω. Η σκέψη ήταν τουλάχιστον να καλύψουμε τις βασικές ανάγκες». Με την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού πάνελ έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτεί το ψυγείο, την τηλεόραση, να φορτίζει το κινητό του και να έχει ίντερνετ.

Ο Αλεχάντρο Αριτόλα, ο οποίος οδηγεί ένα τρίκυκλο-ταξί με ηλιακούς συλλέκτες εγκατεστημένους στην οροφή, δήλωσε στο Reuters ότι είχε εγκαταστήσει τους συλλέκτες για να τον βοηθούν όταν του τελειώνει η βενζίνη.

«Με αυτό τον τρόπο επεκτείνω την αυτονομία μου και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιώ βενζίνη», είπε, σημειώνοντας ότι η οικογένειά του συνεχίζει να μετακινείται με ευκολία παρά τις ελλείψεις.

35.000 φωτοβολταϊκά

Η χώρα υποφέρει, ήδη, από σοβαρές ελλείψεις τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων, ενώ έχει εφαρμόσει μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ρεύματος για την προστασία βασικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα εφαρμόζει προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος για να προστατεύσει τη λειτουργία των κρίσιμων υπηρεσιών υγείας και ύδρευσης ενώ προτεραιότητα δίνεται στη διασφάλιση καυσίμων για τη γεωργική παραγωγή, την εκπαίδευση και την άμυνα της χώρας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το κουβανικό πρακτορείο Granma, η κυβέρνηση προχωρά σε ένα μαζικό πρόγραμμα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ηλιακών μονάδων σε επίπεδο οικογένειας και κοινότητας. Συγκεκριμένα:

1] Στην εγκατάσταση 20.000 φωτοβολταϊκών με μπαταρίες σε σπίτια

2] 10.000 φωτοβολταϊκά συστήματα βρίσκονται στη διαδικασία παράδοσης και συναρμολόγησης σε εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης

3] 5.000 φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν προγραμματιστεί να εγκατασταθούν το πρώτο εξάμηνο του έτους, σε βασικές κοινοτικές δομές και κοινωνικά κέντρα όπως γηροκομεία και ορφανοτροφεία.

Να σημειωθεί ότι ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι εάν δεν καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες της Κούβας, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση.

