H Lancia επαναφέρει το όνομα Gamma αλλά σε διαφορετικό ρόλο

Η θρυλική εταιρεία κάνει «ποδαρικό» στα D SUV-coupé με τον δικό της μοναδικό τρόπο – Αναμένονται εκπλήξεις και premium χαρακτήρας, τι περιμένουμε

Μετά την Ypsilon, τo δεύτερο κεφάλαιο στο comeback της Lancia είναι ένα επίσης ένα όνομα από το παρελθόν. Η Gamma, θα ενταχθεί στην… γκάμα (pun intended) ως κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που είχαμε στο μυαλό μας ως αναφορά από το παρελθόν. Το μοντέλο θα ανήκει στην D κατηγορία των SUV και ήδη βρίσκεται σε διαδικασία δοκιμών στην χιονισμένη Σουηδία, απ όπου προέρχονται και οι πρώτες κατασκοπευτικές φωτογραφίες.

Τα πρωτότυπα εμφανίζονται ακόμα με πλήρες «καμουφλάζ», ωστόσο αυτό δεν εμποδίζει να σχηματίσουμε μια γενική εικόνα, εν όψει της επίσημης παρουσίασης, που αναμένεται το καλοκαίρι το 2026.

