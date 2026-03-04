Η σπουδή του Δένδια για Κάρπαθο, το μυστήριο με την ΚΙΜΩΝ, το ευγενικό unfollow Βενιζέλου σε Τασούλα, η επιλογή Μανιάτη και το ανάποδο rebranding Τσίπρα  

Καλημέρα σας

Δεν άρεσε στο Μαξίμου η χθεσινή διαρροή (σχεδόν μετά τυμπανοκρουσιών) από το υπουργείο Άμυνας ότι στέλνονται πύραυλοι Patriot στην Κάρπαθο, προκειμένου να ενισχυθεί η αεράμυνα της χώρας.

Πρόκειται για μία επιχειρησιακή κίνηση, που ενδεχομένως γίνεται απλά στο πλαίσιο μίας «αυτοματοποιημένης διαδικασία» τρόπον τινά, παρά επειδή κρίθηκε ειδικά τώρα η ανάγκη για παρουσία τους στο νησί.

Αλλά η διαρροή που δόθηκε έδωσε την αίσθηση ότι η χώρα γίνεται ή μπορεί να γίνει στόχος.

Δεν είναι φρόνιμη τακτική αυτή. Το Μαξίμου θέλει να δώσει και ορθώς μία εικόνα ψυχραιμίας και να καθησυχάσει.

Εάν κλιμακώνεται έτσι η ένταση από την τέταρτη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τι θα γίνει μετά από τρεις τέσσερις εβδομάδες, ας πούμε, στην περίπτωση που η Τεχεράνη συνεχίσει τις εκτοξεύσεις πυραύλων προς κάθε κατεύθυνση;

Θα μας δώσει… σακίδια έκτακτης ανάγκης και οδηγίες για… καταφύγια ο Νίκος Δένδιας;

Ο ΚΙΜΩΝ και το ερώτημα

Ένα ερώτημα που όλοι ελπίζουμε να μην έχει συνέχεια – διότι… απάντηση δεν έχει – είναι γιατί ο Δένδιας έστειλε τη φρεγάτα ΚΙΜΩΝ στην Κύπρο. Όσοι γνωρίζουν λένε ότι το πλοίο δεν είναι ακόμα επιχειρησιακά έτοιμο. Απλά και ξεκάθαρα. Δεν μπορεί δηλαδή να βοηθήσει ουσιαστικά σε τίποτα. Για εντυπωσιασμό (και ψυχολογικούς λόγους) ναι, αλλά όχι για δράση, όπως ίσως απαιτήσουν κάποιες ακραίες συνθήκες. Τουναντίον, η φρεγάτα ΨΑΡΑ, που πήγε κι αυτή στη Μεγαλόνησο, πρέπει τώρα, πέρα από την Κύπρο να προσέχει και την… ΚΙΜΩΝ.

– Και, όχι, δεν είναι επαρκής λόγος ο ιστορικός συμβολισμός με την εκστρατεία του Κίμωνα στην Κύπρο τον 5ο αιώνα π.Χ. Άλλωστε τότε, οι Έλληνες νίκησαν μεν, αλλά ο ίδιος ο Κίμων σκοτώθηκε στο νησί.

Ο Τασούλας και η ευγενική άρνηση του Βενιζέλου

Η προσπάθεια του Κώστα Τασούλα να κάνει το προεδρικό μέγαρο… κέντρο πολιτικών διεργασιών και να αναδειχθεί ο ίδιος σε συν-δημιουργό των εξελίξεων, παίζοντας ένα ρόλο που πόρρω απέχει από τη θεσμική του ιδιότητα, δεν φαίνεται να βρίσκει το πρόσφορο έδαφος που θα επιθυμούσε.

Βλέπετε, μετά τον κύκλο των συναντήσεών του με τέσσερις πρώην πρωθυπουργούς – και τα ευτράπελα που συνέβησαν σε κάποιες από αυτές – ήθελε να υποδεχθεί κι άλλους κορυφαίους παράγοντες στις εντυπωσιακές αίθουσες της Ηρώδου Αττικού.

Αλλά η πρόσκλησή του προς τον Ευάγγελο Βενιζέλο να τα πουν συνάντησε την θετική αντίδραση μεν του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ, αλλά με τη διευκρίνιση – κάπως σαν… «προϋπόθεση» – να συναντηθούν εκτός και όχι σε ένα τόσο επίσημο πλαίσιο.

Δείπνα στις Βρυξέλλες

Κινητικότητα στις Βρυξέλλες και πολυκοσμία αυτές τις ημέρες, καθότι οργανώνονται πέραν των άλλων και πολλές εκδηλώσεις για μείζονα θέματα.

Αλλά ενίοτε το ενδιαφέρον στρέφεται στο περιθώριο των εκδηλώσεων, όπου συμβαίνουν και πολλά περίεργα.

Για παράδειγμα το βράδυ της Τρίτης, ενώ βρέθηκε στις Βρυξέλλες ο Χάρης Δούκας, κάποιοι παρατήρησαν ότι ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης προτίμησε να μην δειπνήσει μαζί του, αλλά με τον Κώστα Μπακογιάννη, τον αντίπαλό του δηλαδή στον δήμο της Αθήνας. Μπορεί να φοβήθηκε μην τον… μαλώσει η Άννα Διαμαντοπούλου, ποιος ξέρει…

– Ο δήμαρχος Αθήνας πάντως επέλεξε κανονική πασοκική παρέα, καθώς πέρασε τη βραδιά με τον άλλο ευρωβουλευτή του Κινήματος, τον Νίκο Παπανδρέου.

Το…ανάποδο rebranding του Τσίπρα

Τελικά αυτή η αμφισημία που υπάρχει γύρω από το εάν θα κάνει ή όχι κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας είναι αρκετά διάχυτη στο πολιτικό σκηνικό.

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει βέβαια ανέβει στο… βουνό (της αντίστασης) και είναι δύσκολο για τον καθένα το κατέβασμα. Υπό την έννοια πως όταν δημιουργείς προσδοκίες, δεν είναι εύκολο να κάνεις πίσω μετά.

Αλλά, όπως λέει και ένας πνευματώδης πολιτικός αντίπαλός του, με οξυδέρκεια και την ευθυκρισία που του παρέχει η απόσταση από την τρέχουσα πολιτική τριβή, ο Τσίπρας είναι αρκετά ευφυής και επίσης αξιοσημείωτα… χαλαρός, για να επιχειρήσει ένα κόμμα με αμφίβολα αποτελέσματα. Εννοώντας ότι τα γκάλοπ δεν είναι γενναιόδωρα με τον πρόεδρο Αλέξη.

– Αυτό που λέγεται μάλιστα είναι ότι οι επιφανείς υποστηρικτές του Τσίπρα πιστεύουν περισσότερο στον Τσίπρα, απ’ όσο πιστεύει ο ίδιος ο Τσίπρας στον Τσίπρα.

– Έτσι πάντως που πάει το πράγμα, είναι ενδεχόμενο να πρόκειται για το πρώτο rebranding, που θα χειροτερέψει το προηγούμενο «όνομα».

Όταν η γεωπολιτική γράφει… υπεραξίες

Την ώρα που τα διεθνή χρηματιστήρια δοκιμάζονται μετά τις εξελίξεις στο Ιράν και οι βασικοί δείκτες στην Ευρώπη κινούνται υπό πίεση, ένας κλάδος φαίνεται να διαβάζει αλλιώς τον χάρτη της συγκυρίας: η αμυντική βιομηχανία.

Στις αγορές λένε πως όταν οι γεωπολιτικές εντάσεις ανεβαίνουν, τα αμυντικά χαρτιά «ξυπνούν». Και αυτό ακριβώς φαίνεται να συμβαίνει με κολοσσούς όπως η Lockheed Martin, η BAE Systems, η Thales, η Leonardo και η Hensoldt, που κινούνται κόντρα στο γενικότερο αρνητικό ρεύμα.

Ακόμη και στο ελληνικό «στρατόπεδο», η Theon International δείχνει να ακολουθεί τη διεθνή τάση, προσελκύοντας βλέμματα που μέχρι πρότινος ήταν στραμμένα αποκλειστικά σε τράπεζες και ενέργεια.

Οι χρηματιστηριακοί κύκλοι σχολιάζουν πως δεν πρόκειται για συγκυριακή αντίδραση μίας ημέρας. Τη Δευτέρα οι μετοχές του κλάδου κινήθηκαν ανοδικά, κόντρα στο κλίμα, ενώ χθες, παρά τις επιμέρους διακυμάνσεις, η εικόνα τους παρέμεινε σαφώς πιο ανθεκτική από τον μέσο όρο της αγοράς.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι σε ένα περιβάλλον όπου τα κράτη επανεξετάζουν τις αμυντικές τους στρατηγικές και αυξάνουν τους σχετικούς προϋπολογισμούς, οι εταιρείες του χώρου αποκτούν ορατότητα και σταθερότητα που σπανίζουν σε άλλους κλάδους. Με απλά λόγια, όσοι έχουν τοποθετηθεί εγκαίρως στις αμυντικές βιομηχανίες, εκτιμάται πως σε βάθος χρόνου θα δικαιωθούν.

Στο ταμπλό μπορεί να επικρατεί νευρικότητα. Αλλά για κάποιους, η γεωπολιτική αβεβαιότητα μεταφράζεται σε επενδυτική… βεβαιότητα.

