07.04.2026 16:26

Οι «πολίτες β’ κατηγορίας» του Brian Friel σε σκηνοθεσία Τζένης Κόλλια – Το κράτος θα τους ονομάσει τρομοκράτες, οι θεατές θα δουν την αλήθεια | Στις 7 Μαΐου στο Θέατρο Τζένη Καρέζη

Σχεδόν μισό αιώνα μετά το πρώτο του ανέβασμα στην Ελλάδα, το εμβληματικό έργο του Brian Friel «πολίτες β’ κατηγορίας», επιστρέφει στο ίδιο θέατρο για να μας θυμίσει ότι η Ιστορία επαναλαμβάνεται και ότι η ανθρώπινη κραυγή για δικαιοσύνη είναι η μόνη επίκαιρη πράξη διαμαρτυρίας και αντίστασης.

Τρεις καθημερινοί άνθρωποι, παγιδεύονται κατά λάθος στο Δημαρχείο της πόλης τους, μετά από μια διαδήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εξελίχθηκε σε βίαιη και αιματηρή σύγκρουση με την αστυνομία και τον στρατό. Μέσα σε λίγη ώρα μοιράζονται φόβους, εξομολογήσεις και την δική τους καθαρή αλήθεια.

Το κράτος θα τους ονομάσει τρομοκράτες.

Οι θεατές θα δουν την αλήθεια.

Οι «πολίτες β΄ κατηγορίας» του Brian Friel έρχονται, ως μια ωμή καυστική ματιά πάνω στη βία της εξουσίας και στην βολική κατασκευή «ενόχων». Πιο επίκαιρο από ποτέ, το έργο φωτίζει την σύγκρουση ανάμεσα στην ανθρώπινη αλήθεια και την πολιτική αφήγηση. Ένα έργο που χτυπά στην καρδιά του πολιτικού κυνισμού και μετατρέπει μια ιστορική τραγωδία σε καθρέφτη του σήμερα.

Μια αιχμηρή υπενθύμιση για το δικαίωμα στην ελευθερία, σχεδόν 50 χρόνια μετά, στην ίδια σκηνή του θεάτρου Τζένη Καρέζη. Η ιστορία είναι εμπνευσμένη από τα γεγονότα της Ματωμένης Κυριακής (Βloody Sunday) στο Derry της Ιρλανδίας το 1972. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στον Κώστα Καζάκο, που μέχρι την τελευταία του πνοή, πίστευε στην δύναμη του ανθρώπου.

Μετάφραση: Μιχάλης Σιώνας
Δραματουργική επεξεργασία: Τζένη Κόλλια, Μιχάλης Σιώνας
Σκηνοθεσία: Τζένη Κόλλια

Συνεργάτης-σκηνοθέτης: Μιχάλης Σιώνας
Σκηνικά – Κοστούμια: Πάρης Μέξης
Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου
Μουσική: Αλέξανδρος Καζάκος
Τραγούδια παράστασης: BAILDSA

Παίζουν: Χρήστος Σαπουντζής, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννης Λατουσάκης, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Αργύρης Λάμπρου, Τίτος Μακρυγιάννης

Θέατρο Τζένη Καρέζη

Ακαδημίας 3, Αθήνα

Έναρξη: 7 Μαΐου 2026

Ημέρες παραστάσεων: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21:00 & Κυριακή στις 19:00

