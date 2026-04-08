ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 16:31
08.04.2026 14:49

UEFA Conference League: Η «μάχη» της ΑΕΚ κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο για τα προημιτελικά έρχεται στην COSMOTE TV

COSMOTE TV

Το UEFA Europa League και το UEFA Conference League επιστρέφουν το διήμερο 8-9/4 με την πρώτη αγωνιστική των προημιτελικών φάσεων να κάνει «σέντρα» στην COSMOTE TV. Τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4 (19:45, COSMOTE SPORT 2HD & START & 4K) η ΑΕΚ, που πήρε την πρόκριση στην προηγούμενη φάση κόντρα στην Τσέλιε, θα παίξει στην Ισπανία εναντίον της Ράγιο Βαγεκάνο. Η δημοσιογραφική ομάδα της COSMOTE TV θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις από το κρίσιμο ματς της «Ένωσης», καθώς και από όλους τους αγώνες των προημιτελικών μέσα από ειδικές εκπομπές.

Τα κανάλια COSMOTE SPORT θα μεταδώσουν ζωντανά όλες τις αναμετρήσεις των δύο διοργανώσεων. Η αρχή θα γίνει απόψε (Μεγάλη Τετάρτη 8/4) με τον αγώνα Μπράγκα-Μπέτις (19:45, COSMOTE SPORT 2HD) για το UEFA Europa League, ενώ για την ίδια διοργάνωση τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4 θα διεξαχθούν τα ματς Πόρτο-Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00, COSMOTE SPORT 3HD), Φράιμπουργκ-Θέλτα (22:00, COSMOTE SPORT 4HD) και Μπολόνια-Άστον Βίλα (22:00, COSMOTE SPORT 5HD). Στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της προημιτελικής φάσης του UEFA Conference League, εκτός από το Ράγιο Βαγεκάνο-ΑΕΚ, θα διεξαχθούν και οι αγώνες Κρίσταλ Πάλας-Φιορεντίνα (22:00, COSMOTE SPORT 7HD), Μάιντς-Στρασμπούργκ (22:00, COSMOTE SPORT 8HD) και Σαχτάρ Ντόνετσκ-Άλκμααρ (22:00, COSMOTE SPORT 9HD).

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών COSMOTE SPORT

Η εκπομπή «European Football Show» (9/4, 18:30 & 00:05, COSMOTE SPORT 1HD) με τους Στέφανο Αβραμίδη και Τόλη Χριστοφοράκη, θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις, με πλούσιο ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα της βραδιάς. Επίσης, η εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό», με τον Γιώργο Μπιτσικώκο, θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση για όλα τα ματς της αγωνιστικής (9/4,  22:00, COSMOTE SPORT 1HD).

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

UEFA Europa League (Προημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική)

Μπράγκα-Μπέτις (8/4, 19:45, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «European Football Show» (9/4, 18:30, COSMOTE SPORT 1HD)

Πόρτο-Νότιγχαμ Φόρεστ (9/4, 22:00, COSMOTE SPORT 3HD)

Φράιμπουργκ-Θέλτα (9/4, 22:00, COSMOTE SPORT 4HD)

Μπολόνια-Άστον Βίλα (9/4, 22:00, COSMOTE SPORT 5HD)

Εκπομπή «European Football Show» (10/4, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)

UEFA Conference League (Προημιτελική Φάση, 1η Αγωνιστική)

Ράγιο Βαγεκάνο-ΑΕΚ (9/4, 19:45, COSMOTE SPORT 2HD & START & 4K)

Εκπομπή «Conference League Show Postgame Ράγιο Βαγεκάνο-ΑΕΚ» (9/4, 21:50, COSMOTE SPORT 2HD)

Κρίσταλ Πάλας-Φιορεντίνα (22:00, COSMOTE SPORT 7HD)

Μάιντς-Στρασμπούργκ (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)

Σαχτάρ Ντόνετσκ-Άλκμααρ (22:00, COSMOTE SPORT 9HD).

konstadopouloy-stravelakis

Flashback από το 2008: Κωνσταντοπούλου και Στραβελάκης συγκρούστηκαν για το παραποιημένο βίντεο από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου 

wall street 66- new
peripoliko
matthewperry19082
pasok_1510_1920-1080_new
pikrodafni new
lebanon_iran_new
stournaras- livanios- venizelos- saoulidis- new
tempi-trena-sygkrousi
opekepe
