ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 16:31
08.04.2026 14:44

Nova: Η εμβληματική Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα, ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες της μέσα από το πασχαλινό κανάλι Nova Πάσχα

Ένα από τα σημαντικότερα μοναστικά κέντρα της Ορθοδοξίας, η Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα, ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες της στον τηλεοπτικό φακό, μέσα από το θεματικό κανάλι Nova Πάσχα και αποκαλύπτει την μυστηριακή ζωή των μοναχών την πιο ιερή εβδομάδα του χρόνου. Κατά τη διάρκεια της φετινής Μεγάλης Εβδομάδας οι συνδρομητές της Nova θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε ζωντανή μετάδοση τις εμβληματικές Ακολουθίες των Παθών την Μεγάλη Πέμπτη 9/4 (18:00) και της Αποκαθήλωσης την Μεγάλη Παρασκευή 10/4 (12:45) από τη Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα.

Σε ένα μοναδικό περιβάλλον, φωτισμένο μόνο από το φως των κεριών και των καντηλιών, πάνω στον επιβλητικό βράχο που ενώνει γη και ουρανό, οι μοναχοί της δεύτερης σημαντικότερης Μονής των Μετεώρων θα μοιραστούν με τους συνδρομητές το μοναδικό σε ολόκληρο τον κόσμο μοναστηριακό τυπικό, δίνοντας για πρώτη φορά άδεια στον τηλεοπτικό φακό να απαθανατίσει και να μεταδώσει στιγμές κατάνυξης και δέους.

Το οδοιπορικό του καναλιού Nova Πάσχα στην ιερή γη των Μετεώρων θα ξεκινήσει την Μεγάλη Τετάρτη με την Ακολουθία των Νιπτήρα και του Μυστικού Δείπνου από έναν ακόμη εμβληματικό ναό. Στις ρίζες των βράχων των Μετεώρων στο ιστορικό κέντρο της Καλαμπάκας διασώζεται εδώ και 1.500 χρόνια ναός της Παναγίας, ο μοναδικός σε ολόκληρο τον ορθόδοξο κόσμο σήμερα με μαρμάρινο άμβωνα κατασκευασμένο στη μέση του οικοδομήματος, όπως ήταν ο αντίστοιχος άμβωνας της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.

Το οδοιπορικό στην Θεσσαλία θα συνεχιστεί με την Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου στον μεγαλοπρεπή μητροπολιτικό Ναό της Καρδίτσας και την λιτανεία των Επιταφίων στο κέντρο της πόλης. Το Μεγάλο Σάββατο το «Ανάστα ο Θεός» της πρώτης Ανάστασης θα ακουστεί από τον ναό της Ζωοδόχου Πηγής στην Καρδίτσα μια από τις ομορφότερες εκκλησιές της Θεσσαλίας ενώ το «Χριστός Ανέστη» και η Λειτουργία της Αναστάσεως από τον λαμπρό Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Αχιλλίου της Λάρισας στον «Λόφο του Φρουρίου» της πρωτεύουσας της Θεσσαλίας.

Η Ιστορία και η Παράδοση συναντώνται για μια ακόμη φορά στο Nova Πάσχα, τις Μεγάλες Μέρες της Πίστης δίνοντας την ευκαιρία στους συνδρομητές να ζήσουν στιγμές που σπάνια απαθανατίζει ο φακός. Όλοι οι συνδρομητές της Nova, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν το ειδικά σχεδιασμένο κανάλι, που είναι διαθέσιμο μέσω δορυφόρου και της πλατφόρμας ΕΟΝ στη θέση 200 και με δυνατότητα 7 Days Catch-up.

konstadopouloy-stravelakis

Flashback από το 2008: Κωνσταντοπούλου και Στραβελάκης συγκρούστηκαν για το παραποιημένο βίντεο από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου 

wall street 66- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι διεθνείς αγορές «ανασαίνουν» εν αναμονή του ανοίγματος του Ορμούζ: Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο, άλμα στις μετοχές

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας για ύποπτα αντικείμενα

matthewperry19082
LIFESTYLE

Η μητριά του Μάθιου Πέρι λέει ότι η «Βασίλισσα της Κεταμίνης» πρέπει να τιμωρηθεί με τη μέγιστη ποινή

pasok_1510_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Κουβά» θα πάει η «μεγάλη τομή» Μητσοτάκη για ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή

pikrodafni new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

lebanon_iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο, πυρ ομαδόν κατά Νετανιάχου στο Ισραήλ - Την Παρασκευή η έναρξη των συνομιλιών - Όλες οι εξελίξεις

stournaras- livanios- venizelos- saoulidis- new
ΚΑΛΧΑΣ

Πυρετός για πρόωρες και το στοπ από Στουρνάρα, ο… Αταμάν Λιβάνιος και οι βόμβες Βενιζέλου, οι δύο νέες δικογραφίες και ο Αυγενάκης, το Βιλαμπάχο και ο Σαουλίδης

tempi-trena-sygkrousi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών ζήτησε από τον Τζιτζικώστα έγγραφα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου από το διάστημα 2016-23

opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

«Παίρνουν εκατομμύρια και δεν ξέρουν πού είναι οι εκτάσεις τους»: Η ανώνυμη καταγγελία εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 

