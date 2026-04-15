«ΠΥΡ ΑΝΑΠΤΕ» – Tριήμερος Κύκλος Masterclass Κεραμικής -Το IGMSHOP συνδέει δημιουργικά το «ΠΥΡ ΑΝΑΠΤΕ» με την Oμάδα Κεραμέων Ίχνη

Με αφετηρία το «ΠΥΡ ΑΝΑΠΤΕ» και την ομώνυμη έκθεση κεραμικής της περσινής χρονιάς, το IGMSHOP (Industrial Gas Museum Shop)ξεκίνησε μια δημιουργική δράση γύρω από τη σύγχρονη κεραμική. Η έκθεση ανέδειξε τη φωτιά ως βασικό στοιχείο δημιουργίας και μεταμόρφωσης στην κεραμική τέχνη και παρουσιάστηκε στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, μέσα στο ιστορικό κτίριο «Παλαιοί Φούρνοι» – έναν χώρο που για περισσότερα από 120 χρόνια αποτέλεσε την καρδιά του εργοστασίου φωταερίου. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερο βιομηχανικό περιβάλλον, τα έργα των δημιουργών συνέδεσαν τη σύγχρονη κεραμική πρακτική με την ιστορία και τη βιομηχανική αισθητική του χώρου.

Συνεχίζοντας αυτή τη δυναμική, το IGMSHOP συνδέει δημιουργικά τη φετινή χρονιά το «ΠΥΡ ΑΝΑΠΤΕ» με την Ομάδα Κεραμέων Ίχνη. Από κοινού διοργανώνουν έναν τριήμερο κύκλο Masterclass κεραμικής στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, στο κτίριο των Παλαιών Φούρνων,από τις17 έως τις 19 Απριλίου 2026.Στο πλαίσιο της διοργάνωσης συμμετέχουν οι κεραμίστες Γιώργος Βαβάτσης, Eyvind Solli και Ιωσηφίνα Κοσμά, παρουσιάζοντας σύγχρονες προσεγγίσεις και πρακτικές της κεραμικής τέχνης,προάγοντας τον διάλογο και την ανταλλαγή γνώσεων στον χώρο.

Η συνεργασία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ομάδα Κεραμέων Ίχνη συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Αποτελείται από κεραμίστες που ζουν ή/και εργάζονται στην Πάτρα και δραστηριοποιείται με στόχο την ανάδειξη και την προώθηση της σύγχρονης ελληνικής κεραμικής τέχνης. Στο πλαίσιο της δράσης της διοργανώνει εκθέσεις πανελλήνιας εμβέλειας, συμπόσια κεραμικής και άλλες σχετικές πρωτοβουλίες, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη και τη διάδοση της κεραμικής δημιουργίας.



ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΒΑΤΣΗΣ

Παρασκευή 17 Απριλίου 2026| 16:00-20:00

Ο Γιώργος Βαβάτσης θα εστιάσει στα χρηστικά αντικείμενα στην κεραμική. Τροχός και φόρμα, καταλληλότητα υλικών και μέθοδοι υάλωσης. Επίδειξη και αναφορά στις βασικότερες αρχές της χρηστικότητας των κεραμικών.

MasterClass με αναφορές σε όλη τη διαδικασία, από το σχεδιασμό έως την υλοποίηση και το τελικό προϊόν.





EYVIND SOL L I

Σάββατο 18 Απριλίου 2026| 12:00-16:00

Ο Eyvind Solli εστιάζει στην τεχνική του μακαρονιού, η οποία αναδεικνύει έναν αρχαίο τρόπο κατασκευής αγγείων, επιτρέποντας παράλληλα στα μακαρόνια να λάμψουν ως καλλιτεχνική έκφραση και όχι απλώς ως τεχνική κατασκευής.

Σε αυτό το σεμινάριο, ο Eyvind Solli θα μιλήσει για την ιστορία της τεχνικής και το ταξίδι του στην προσπάθεια να βελτιώσει τα μακαρόνια σε σημείο που η γραμμή μεταξύ χειροποίητου και βιομηχανικού είναι θολή, και θα παρουσιάσει τον δικό του τρόπο εργασίας και σκέψης μέσα από τη διαδικασία δημιουργίας των έργων του.

ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΚΟΣΜΑ

Κυριακή 19 Απριλίου 2026| 12:00-16:00

Το έργο της Ιωσηφίνας Κοσμά συνδέεται με τη ροή μιας καμπύλης πάνω στην οποία το μάτι του θεατή γλιστρά απαλά. Αντλώντας έμπνευση από τη φύση, επιδιώκει τη δημιουργία οργανικών μορφών που αποπνέουν ισορροπία, πληρότητα και αρμονία.

Στο σεμινάριο αυτό, η Ιωσηφίνα Κοσμά θα μιλήσει για την προσωπική της διαδρομή στην τέχνη της κεραμικής και θα παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζει τα έργα της.

Πληροφορίες

Κόστος συμμετοχής:

• 80€ ανά ημέρα

•190€ για συμμετοχή και στις τρεις ημέρες

Εισιτήρια μέσω more

Πρόγραμμα:

• Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, 16:00–20:00

• Σάββατο 18 Απριλίου 2026, 12:00–16:00

• Κυριακή 19 Απριλίου 2026, 12:00–16:00

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε.

* Οι δράσεις του Μουσείου υλοποιούνται με την υποστήριξη του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μεγάλου χορηγού του ΒΜΦ. Ο ιστορικότερος πάροχος ενέργειας στην χώρα επιστρέφει στις ρίζες του και τιμώντας τη μακρά πορεία του, συμβάλλει ενεργά στην ανάδειξη της βιομηχανικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς.