ΑΕΚ-Ράγιο Βαγεκάνο: Ο αγώνας της «Ένωσης» για τη μεγάλη ανατροπή παίζει στην COSMOTE TV

Οι προημιτελικές φάσεις των UEFA Europa League και UEFA Conference League ολοκληρώνονται στην COSMOTE TV την Πέμπτη 16/4. Τα κανάλια COSMOTE SPORT θα μεταδώσουν όλα τα ματς των δύο διοργανώσεων, καθώς και την κρίσιμη ρεβάνς της ΑΕΚ. Η «Ένωση» θα υποδεχθεί τη Ράγιο Βαγεκάνο (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K) με στόχο να ανατρέψει το εις βάρος της 3-0 του πρώτου ματς και να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του UEFA Conference League. Οι δημοσιογράφοι της COSMOTE TV θα βρίσκονται στην «καρδιά» των εξελίξεων για να μεταφέρουν το ρεπορτάζ από το ματς της ΑΕΚ, αλλά και από όλες τις αναμετρήσεις των δύο διοργανώσεων.

Τα υπόλοιπα ματς της αγωνιστικής

Στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της προημιτελικής φάσης του UEFA Europa League, θα διεξαχθούν τα παιχνίδια Θέλτα-Φράιμπουργκ (19:45, COSMOTE SPORT 5HD & START), Νότιγχαμ Φόρεστ-Πόρτο (22:00, COSMOTE SPORT 3HD), Ρεάλ Μπέτις-Μπράγκα (22:00, COSMOTE SPORT 6HD) και Άστον Βίλα-Μπολόνια (22:00, COSMOTE SPORT 7HD). Για τα προημιτελικά του UEFA Conference League το πρόγραμμα περιλαμβάνει, επίσης, του αγώνες Άλκμααρ-Σαχτάρ Ντόνετσκ (19:45, COSMOTE SPORT 4HD), Φιορεντίνα-Κρίσταλ Πάλας (22:00, COSMOTE SPORT 8HD) και Στρασμπούργκ-Μάιντς (22:00, COSMOTE SPORT 9HD).

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών COSMOTE SPORT

Η εκπομπή «European Football Show» (18:30 & 00:05, COSMOTE SPORT 1HD) με τους Στέφανο Αβραμίδη και Σωτήρη Κωσταβάρα, θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις της βραδιάς, με πλούσιο ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα, ενώ η εκπομπή «Conference League Show Pregame ΑΕΚ-Ράγιο Βαγεκάνο» (21:00, COSMOTE SPORT 2HD) με τους Μιχάλη Τσόχο και Βασίλη Σαμπράκο, θα βάλει τους τηλεθεατές στο κλίμα της μεγάλης αναμέτρησης της ΑΕΚ. Επιπλέον, η εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό», με τον Γιώργο Μπιτσικώκο, θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση για όλα τα ματς της αγωνιστικής (22:00, COSMOTE SPORT 1HD).

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

Πέμπτη 16.04.2026

UEFA Europa League (Προημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική)

Εκπομπή «European Football Show» (18:30, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (19:45, COSMOTE SPORT 1HD)

Θέλτα-Φράιμπουργκ (19:45, COSMOTE SPORT 5HD & START)

Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Πόρτο (22:00, COSMOTE SPORT 3HD)

Ρεάλ Μπέτις-Μπράγκα (22:00, COSMOTE SPORT 6HD)

Άστον Βίλα-Μπολόνια (22:00, COSMOTE SPORT 7HD)

Εκπομπή «European Football Show» (17/4, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)

UEFA Conference League (Προημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική)

Άλκμααρ-Σαχτάρ Ντόνετσκ (19:45, COSMOTE SPORT 4HD)

Εκπομπή «Conference League Show Pregame ΑΕΚ-Ράγιο Βαγεκάνο» (21:00, COSMOTE SPORT 2HD)

ΑΕΚ-Ράγιο Βαγεκάνο (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)

Φιορεντίνα-Κρίσταλ Πάλας (22:00, COSMOTE SPORT 8HD)

Στρασμπούργκ-Μάιντς (22:00, COSMOTE SPORT 9HD)