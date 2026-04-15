Ολοκλήρωση της θητείας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ)

Το Υπερταμείο ανακοινώνει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), Δανιήλ Μπεναρδούτ, αποφάσισε να ολοκληρώσει τη θητεία του στην εταιρεία. Η Διοίκηση του Υπερταμείου τον ευχαριστεί για την πολύτιμη συνεισφορά του και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα βήματα της επαγγελματικής του πορείας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο κ. Μπεναρδούτ υπηρέτησε με αφοσίωση το πλάνο μετασχηματισμού με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας. Υποστήριξε, επίσης, με ζήλο τον φιλοτελισμό και πρωτοστάτησε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην προσπάθεια για τη μετεγκατάσταση του Μουσείου Ταχυδρομείου σε νέο κτίριο, με στόχο την αποτελεσματικότερη ανάδειξη των ιδιαίτερης αξίας εκθεμάτων του Μουσείου.

Το Υπερταμείο θα εκκινήσει άμεσα τη διαδικασία επιλογής νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΤΑ. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο κ. Μπεναρδούτ θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του.