search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 19:41
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Ολοκλήρωση της θητείας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ)

Δανιήλ Μπεναρδούτ

Το Υπερταμείο ανακοινώνει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), Δανιήλ Μπεναρδούτ, αποφάσισε να ολοκληρώσει τη θητεία του στην εταιρεία. Η Διοίκηση του Υπερταμείου τον ευχαριστεί για την πολύτιμη συνεισφορά του και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα βήματα της επαγγελματικής του πορείας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο κ. Μπεναρδούτ υπηρέτησε με αφοσίωση το πλάνο μετασχηματισμού με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας. Υποστήριξε, επίσης, με ζήλο τον φιλοτελισμό και πρωτοστάτησε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην προσπάθεια για τη μετεγκατάσταση του Μουσείου Ταχυδρομείου σε νέο κτίριο, με στόχο την αποτελεσματικότερη ανάδειξη των ιδιαίτερης αξίας εκθεμάτων του Μουσείου.

Το Υπερταμείο θα εκκινήσει άμεσα τη διαδικασία επιλογής νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΤΑ. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο κ. Μπεναρδούτ θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3