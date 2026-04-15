«Godzilla Minus Zero»: Ο Takashi Yamazaki παρουσίασε το επικό sequel στο CinemaCon 2026 (photo/video)

Ο σκηνοθέτης Τακάσι Γιαμαζάκι (Takashi Yamazaki), ο οποίος κέρδισε το Όσκαρ Οπτικών Εφέ για το «Godzilla Minus One» ανέβηκε στη σκηνή του CinemaCon για να παρουσιάσει το επερχόμενο σίκουελ με τίτλο «Godzilla Minus Zero».

«Το ταξίδι από το Minus στο Zero δεν θα είναι εύκολο», δήλωσε στο ετήσιο συνέδριο, σημειώνοντας ότι η ιστορία της νέας ταινίας τοποθετείται χρονικά στο 1949, δύο χρόνια μετά τα γεγονότα της προηγούμενης.

«Αυτή τη στιγμή, διοχετεύουμε όλη μας την τεχνολογία σε αυτή τη νέα ιστορία απόγνωσης και ελπίδας για τους κινηματογράφους όλου του κόσμου» συμπλήρωσε.

Στο «Minus One», η μεταπολεμική Ιαπωνία ισοπεδώθηκε από τις επιθέσεις του Godzilla και οι άνθρωποι πάλεψαν για να ορθοποδήσουν ξανά.

«Σε αυτή τη νέα ταινία, όμως, μια ακόμη βαθύτερη συμφορά θα χτυπήσει την Ιαπωνία και την οικογένεια Σικισίμα (Shikishima)» αποκάλυψε ο σκηνοθέτης.

Ωστόσο, τα νέα δεν είναι καλά ούτε για τη Νέα Υόρκη. Στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου teaser που προβλήθηκε στο Caesars Palace, ο Godzilla φαίνεται να κατευθύνεται απειλητικά προς το Άγαλμα της Ελευθερίας, βάζοντας στο στόχαστρο την πόλη.

Σύμφωνα με το Deadline, δύο από τους πρωταγωνιστές της ταινίας του 2023 επιστρέφουν στο sequel. Ο Ριουνοσούκε Καμίκι (Ryunosuke Kamiki) θα επαναλάβει το ρόλο του ως ο πιλότος Κοΐτσι Σικισίμα (Koichi Shikishima) ενώ η Μινάμι Χαμάμπε (Minami Hamabe) θα υποδυθεί τη Νόρικο Οΐσι (Noriko Oishi).

Η GKids, η οποία ανήκει πλέον στην Toho, σχεδιάζει την πρεμιέρα της ταινίας, της πρώτης ιαπωνικής παραγωγής που γυρίστηκε για IMAX, στη Βόρεια Αμερική στις 6 Νοεμβρίου, ενώ στην Ιαπωνία θα πραγματοποιηθεί τρεις ημέρες νωρίτερα.

Η επιλογή της 3ης Νοεμβρίου κουβαλά το βάρος της ιστορίας του Godzilla, καθώς αποτελεί την επέτειο της πρώτης του προβολής το 1954.

Το «Godzilla Minus One» σημείωσε τεράστια επιτυχία, ξεπερνώντας τα 110 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Στα 96α Βραβεία Όσκαρ έγραψε ιστορία ως η πρώτη μη αγγλόφωνη ταινία που κέρδισε το χρυσό αγαλματίδιο για τα οπτικά εφέ, επικρατώντας απέναντι σε blockbuster όπως τα «Guardians of the Galaxy Vol. 3», «Napoleon» και «Mission: Impossible – Dead Reckoning».

