ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 13:12
15.04.2026 12:40

«The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum»: Αποκαλύφθηκε το cast της ταινίας – Ο Jamie Dornan είναι ο νέος Aragorn (photo/video)

Η Warner Bros. και η New Line Cinema αποκάλυψαν σήμερα το cast της νέας ταινίας από το σύμπαν του «The Lord of the Rings» με τίτλο «The Hunt for Gollum».

Τον χαρακτήρα του Βίγκο Μόρτενσεν (Viggo Mortensen), τον Άραγκορν (Aragorn), θα υποδυθεί ο -γνωστός από την τριλογία «Fifty Shades of Grey»Τζέιμι Ντόρναν (Jamie Dornan), ενώ οι Ίαν ΜακΚέλεν (Ian McKellen), Ελάιζα Γουντ (Elijah Wood) και Άντι Σέρκις (Andy Serkis) επιστρέφουν ως Γκάνταλφ (Gandalf), Φρόντο (Frodo), και Γκόλουμ (Gollum) αντίστοιχα. Ο Σέρκις υπογράφει και τη σκηνοθεσία της ταινίας.

Τον Ντόρναν πλαισιώνει ο Λίο Γούντολ (Leo Woodall), ο οποίος θα υποδυθεί έναν Ντούνενταϊν Ρέιντζερ (Dunedain Ranger) με το όνομα Χάλβαρντ (Halvard), ο οποίος ακολουθεί τον Στράιντερ (Strider – Ντόρναν) στην αποστολή του. Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι ο Λι Πέις (Lee Pace) θα επιστρέψει στον ρόλο που είχε στην τριλογία «The Hobbit» ως Θράντουιλ (Thranduil the Elvenking).

Στο cast εντάσσεται και η Κέιτ Γουίνσλετ (Kate Winslet), η οποία θα ενσαρκώσει την Μάριγκολ (Marigol), χωρίς να έχουν γίνει ακόμα γνωστές οι λεπτομέρειες για τον χαρακτήρα της.

Τοποθετημένο χρονικά ανάμεσα στο «The Hobbit» και το «The Fellowship of the Ring», το «The Hunt for Gollum» είναι προγραμματισμένο να βγει στις αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου 2027.

Είναι μία από τις δύο επερχόμενες ταινίες που επεκτείνουν το εμβληματικό franchise που δημιούργησε ο σκηνοθέτης Πίτερ Τζάκσον (Peter Jackson). Η δεύτερη είναι το «Shadow of the Past», το οποίο αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά τον περασμένο μήνα και συνυπογράφεται από τον παρουσιαστή του «The Late Show», Στίβεν Κολμπέρ (Stephen Colbert).

Διαβάστε επίσης:

Από τις 23 Απριλίου, το ντοκιμαντέρ «Tell Me / Πες μου» του Νίκου Μεγγρέλη προβάλλεται αποκλειστικά στον κινηματογράφο Δαναός

«Insidious: Out of the Further»: Η Sony Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer του έκτου κεφαλαίου του franchise τρόμου (photos/video)

«Spider-Man: Brand New Day»: Η πιο ώριμη και συγκινητική επιστροφή του Tom Holland (photos/video)

Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα τιμή-στόχος €53 – Στο επίκεντρο οι παραχωρήσεις

Χειρουργός αφαίρεσε λάθος όργανο και ο ασθενής πέθανε – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

Τσιμεντώνουν περιοχές Natura - Στο στόχαστρο ο Παπασταύρου, αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

Πτυχίοgate: Ο... ωραίος Λαζαρίδης προκαλεί με την αλαζονεία και τον αμφιλεγόμενο διορισμό - Οργή βουλευτών της ΝΔ για την κάλυψη από Μαξίμου

