search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 13:10
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.04.2026 11:47

«Insidious: Out of the Further»: Η Sony Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer του έκτου κεφαλαίου του franchise τρόμου (photos/video)

insidious_1504_1920-1080_new
credit: Facebook/@Insidious

Η Sony Pictures παρουσίασε το επίσημο trailer του «Insidious: Out of the Further», στο CinemaCon το οποίο πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στο Λας Βέγκας.

Το έκτο κεφάλαιο του franchise τρόμου κέρδισε τις εντυπώσεις του κοινού στο Colosseum του Caesars Palace συστήνοντας το νέο καστ, αλλά διατηρώντας την κλασική ατμόσφαιρα τρόμου και τους γνωστούς δαίμονες της σειράς.

Αν και η ταινία αποτελεί sequel του «Insidious: The Red Door» (2023), λειτουργεί ως prequel των αρχικών ταινιών του 2010 και του 2013. Για τον λόγο αυτό, οι Πάτρικ Γουίλσον (Patrick Wilson) και Ρόουζ Μπερν (Rose Byrne) απουσιάζουν από το έκτο μέρος.

Πρωταγωνιστούν οι Αμέλια Ιβ (Amelia Eve), Μπράντον Περέα (Brandon Perea), Μέισι Ρίτσαρντσον-Σέλερς (Maisie Richardson-Sellers), Σαμ Σπρούελ (Sam Spruell), Λόρα Γκόρντον (Laura Gordon), ενώ η Λιν Σέι (Lin Shaye) επιστρέφει για ακόμη μια φορά στο διάσημο ρόλο της.

Η Ιβ υποδύεται την Gemma, μια νεαρή μητέρα που μεγαλώνει την κόρη της στο πατρικό της σπίτι και ανακαλύπτει ότι μπορεί να εισέρχεται στο «The Further», μια μεταφυσική διάσταση όπου περιπλανώνται χαμένες ψυχές και σκοτεινές οντότητες. Όταν κάτι σατανικό αρχίζει να την καταδιώκει, η Gemma συνειδητοποιεί κάτι που αλλάζει τα πάντα: δεν μπαίνει απλώς στο «The Further», αλλά μπορεί να φέρει ό,τι υπάρχει σε αυτόν τον εφιαλτικό κόσμο πίσω στην πραγματικότητα. Όπως προμηνύει η σύνοψη: «Μόλις οι δαίμονες αντιληφθούν τη δύναμή της, ο κόσμος γίνεται το πεδίο δράσης τους».

Ο Τζέικομπ Τσέις (Jacob Chase) έγραψε και σκηνοθέτησε το «Out of the Further», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 21 Αυγούστου. Ο Τζέισον Μπλουμ (Jason Blum) υπογράφει την παραγωγή για την Blumhouse, μαζί με τους δημιουργούς του franchise, Τζέιμς Γουάν (James Wan) και Λι Γουάνελ (Leigh Whannell).

Το «Insidious» αποτελεί μια εμπορικά επιτυχημένη σειρά, με τις πέντε ταινίες χαμηλού προϋπολογισμού να έχουν αποφέρει συνολικά 740 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το Variety, η πιο πρόσφατη προσθήκη, το «The Red Door», έγινε η πιο κερδοφόρα ταινία της σειράς με εισπράξεις 189 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
BUSINESS

EUROLEGUE_FINALE
xeirourgeio
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
qantas- Project Sunrise-9
TRAVEL

de-grece-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

natura
ΕΛΛΑΔΑ

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

lazaridis-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3