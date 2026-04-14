«The Wizard of the Kremlin»: Κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ – Η μεταμόρφωση του Τζουντ Λο σε Βλαντίμιρ Πούτιν (photos/videos)

Νέο τρέιλερ για το «The Wizard of the Kremlin» κυκλοφόρησε, όπου -μεταξύ άλλων- καταγράφεται η ομοιότητα του Τζουντ Λο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν τον οποίο υποδύεται.

Η πολιτική δραματική ταινία του Ολιβιέ Ασαγιάς επικεντρώνεται στην άνοδο του Πούτιν στη διεθνή σκηνή, μέσα από τη σχέση του με τον Βαντίμ Μπαράνοφ, ρόλο που ενσαρκώνει ο Πολ Ντέινο, χαρακτήρας εμπνευσμένος από τον Βλαντισλάβ Σούρκοφ, που έχει χαρακτηριστεί ως «γκρίζος καρδινάλιος» της ρωσικής πολιτικής.

Στο τρέιλερ, ο Μπαράνοφ παρουσιάζεται να καθοδηγεί τον Πούτιν προς μια κυνική προσέγγιση στη γεωπολιτική, με στόχο, όπως αναφέρεται, «να σπείρει χάος» και να «χτίσει τον μύθο ότι οι Ρώσοι ελέγχουν τον σύγχρονο κόσμο».

Αν και μεγάλο μέρος της συζήτησης πριν την κυκλοφορία της ταινίας επικεντρώθηκε στη μεταμόρφωση του Τζουντ Λο σε έναν νεότερο Πούτιν, με ιδιαίτερη αναφορά στην εμφάνισή του, το φιλμ φαίνεται να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον ρόλο του Πολ Ντέινο.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Αλίσια Βικάντερ, Will Keen, Tom Sturridge και Jeffrey Wright. Το σενάριο συνυπογράφει ο Ασαγιάς μαζί με τον Εμανουέλ Καρέρ και βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Τζουλιάνο ντα Εμπόλι.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2025. Η εταιρεία Vertical εξασφάλισε τα δικαιώματα διανομής στη Βόρεια Αμερική, ενώ η κυκλοφορία της ταινίας στις αίθουσες αναμένεται στις 15 Μαΐου.

«Saint Savva»: Ντοκιμαντέρ και σειρά για τη ζωή και την πνευματική αποστολή του Αγίου Σάββα (Video/Photos)

Ο Andy García έγινε 70 ετών – Η ιστορία του sex symbol με την καριέρα που δεν… απογειώθηκε ποτέ (photos)

Τα Όσκαρ μετακομίζουν – Από ποια χρονιά αλλάζουν στέγη και τρόπο προβολής (Video)







