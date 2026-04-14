search
ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 13:06
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.04.2026 10:06

«The Wizard of the Kremlin»: Κυκλοφόρησε νέο τρέιλερ – Η μεταμόρφωση του Τζουντ Λο σε Βλαντίμιρ Πούτιν (photos/videos)

14.04.2026 10:06
tainia-new

Νέο τρέιλερ για το «The Wizard of the Kremlin» κυκλοφόρησε, όπου -μεταξύ άλλων- καταγράφεται η ομοιότητα του Τζουντ Λο με τον Βλαντίμιρ Πούτιν τον οποίο υποδύεται.

Η πολιτική δραματική ταινία του Ολιβιέ Ασαγιάς επικεντρώνεται στην άνοδο του Πούτιν στη διεθνή σκηνή, μέσα από τη σχέση του με τον Βαντίμ Μπαράνοφ, ρόλο που ενσαρκώνει ο Πολ Ντέινο, χαρακτήρας εμπνευσμένος από τον Βλαντισλάβ Σούρκοφ, που έχει χαρακτηριστεί ως «γκρίζος καρδινάλιος» της ρωσικής πολιτικής.

Στο τρέιλερ, ο Μπαράνοφ παρουσιάζεται να καθοδηγεί τον Πούτιν προς μια κυνική προσέγγιση στη γεωπολιτική, με στόχο, όπως αναφέρεται, «να σπείρει χάος» και να «χτίσει τον μύθο ότι οι Ρώσοι ελέγχουν τον σύγχρονο κόσμο».

Αν και μεγάλο μέρος της συζήτησης πριν την κυκλοφορία της ταινίας επικεντρώθηκε στη μεταμόρφωση του Τζουντ Λο σε έναν νεότερο Πούτιν, με ιδιαίτερη αναφορά στην εμφάνισή του, το φιλμ φαίνεται να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον ρόλο του Πολ Ντέινο.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Αλίσια Βικάντερ, Will Keen, Tom Sturridge και Jeffrey Wright. Το σενάριο συνυπογράφει ο Ασαγιάς μαζί με τον Εμανουέλ Καρέρ και βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Τζουλιάνο ντα Εμπόλι.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2025. Η εταιρεία Vertical εξασφάλισε τα δικαιώματα διανομής στη Βόρεια Αμερική, ενώ η κυκλοφορία της ταινίας στις αίθουσες αναμένεται στις 15 Μαΐου.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 13:05
diarriktis_balkoni
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ξεχασιάρης διαρρήκτης πήγε να κλέψει και… άφησε το τσαντάκι του στη βεράντα – Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές

aerolimenas irakleiou new
ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση σε πτήση από Βρυξέλλες προς Ηράκλειο: Επιβάτης κατέβασε το παντελόνι του μπροστά σε αεροσυνοδό

qantas- Project Sunrise-9
TRAVEL

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

1 / 3