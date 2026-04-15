15.04.2026 12:21

Από τις 23 Απριλίου, το ντοκιμαντέρ «Tell Me / Πες μου» του Νίκου Μεγγρέλη προβάλλεται αποκλειστικά στον κινηματογράφο Δαναός

Μετά τη θερμή υποδοχή του κοινού στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, όπου τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν πέντε ημέρες πριν από την προβολή, το ντοκιμαντέρ «Tell Me / Πες μου» θα προβάλλεται αποκλειστικά στον κινηματογράφο Δαναός από τις 23 Απριλίου.

Το «Tell Me / Πες μου» είναι ένα βαθιά προσωπικό ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, σε σκηνοθεσία του Νίκου Μεγγρέλη και σενάριο της φωτογράφου Ρενέ Ρεβάχ και του ίδιου. Η ταινία ακολουθεί την προσπάθεια της Ρεβάχ να ανασυνθέσει τη διαδρομή της οικογένειάς της — Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης — οι οποίοι εκτοπίστηκαν στο Auschwitz κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν επέστρεψαν ποτέ.

Το έργο δεν βασίζεται στο γνωστό και πολύτιμο αρχειακό υλικό μέσω του οποίου τεκμηριώθηκε η φρίκη των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Αντίθετα, επιλέγει μια εσωτερική, βιωματική αφήγηση. Η Ρεβάχ συνομιλεί νοερά με τον παππού της — τον μοναδικό επιζώντα της οικογένειας, καθώς είχε βρει καταφύγιο στην Αθήνα — ο οποίος δεν ξεπέρασε ποτέ την απώλεια των δικών του στο Ολοκαύτωμα.

Μέσα από αυτή την «επιστολική» σχέση, αναδεικνύεται το διαγενεαλογικό τραύμα: η σιωπηλή μεταβίβαση της μνήμης και του πόνου από γενιά σε γενιά.

Με βασικό εκφραστικό εργαλείο την ασπρόμαυρη φωτογραφία, η κάμερα — με συν-δημιουργό την ίδια τη Ρεβάχ — ακολουθεί το ίχνος των προγόνων της: από τα τρένα της Θεσσαλονίκης έως το Auschwitz και το Auschwitz II–Birkenau. Οι εικόνες των θαλάμων αερίων, των εγκαταλελειμμένων βαγονιών και των στρατώνων δεν λειτουργούν απλώς ως τεκμήρια του παρελθόντος. Αποκαλύπτουν ένα τοπίο όπου το παρόν και η μνήμη συνυπάρχουν, δημιουργώντας μια «χρονοκάψουλα» που θέτει το ερώτημα: τι κινδυνεύουμε να επαναλάβουμε αν ξεχάσουμε;

«Το Tell Me / Πες μου», σημειώνει ο σκηνοθέτης Νίκος Μεγγρέλης, «προσεγγίζει τη μνήμη ως πράξη αντίστασης. Είναι μια κραυγή για την ειρήνη. Δεν αφηγείται μόνο το Ολοκαύτωμα, αλλά και το “μετά”: τη σιωπή, την απώλεια, την ταυτότητα που διαμορφώνεται γύρω από ένα τραύμα χωρίς όνομα — και τον κίνδυνο, κοιτάζοντας τον παγκόσμιο χάρτη, να βιώσουμε — αν δεν το ζούμε ήδη — ακόμη πιο έντονα εποχές όπου στο στόχαστρο βρίσκονται τα δημοκρατικά δικαιώματα, η ελευθερία της έκφρασης και το ίδιο το δικαίωμα στη ζωή».

«Σε μια εποχή όπου τα συστήματα», υπογραμμίζει η Ρενέ Ρεβάχ, «προβάλλουν τον θυμό, το μίσος, τον φόβο, τη βία, τη σιωπή, την αποξένωση και την αυταρχική εξουσία, το «Tell Me / Πες μου» επιχειρεί να ανοίξει έναν χώρο για εικόνες αφύπνισης, θεραπείας και αποκατάστασης της μνήμης — αχτίδες φωτός μέσα στο σκοτάδι, με την ελπίδα να αγγίξει την ανθρώπινη ψυχή με την αλήθεια του».

Με αυτή την έννοια, όπως σημειώνουν οι δύο βασικοί δημιουργοί, το «Tell Me / Πες μου» είναι τελικά μια αισιόδοξη ταινία.

Το ντοκιμαντέρ είναι γυρισμένο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και, στο μεγαλύτερο μέρος του — κατόπιν ειδικής άδειας — στα πρώην στρατόπεδα συγκέντρωσης Auschwitz και Birkenau.

Μετά από κάθε προβολή θα ακολουθεί συζήτηση με τους βασικούς συντελεστές και ειδικούς προσκεκλημένους.

INFO

Tell Me / Πες μου
Επίσημη Συμμετοχή και Παγκόσμια Πρεμιέρα
28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Website
www.tellmedocumentary.com

Trailer

Διάρκεια: 67’

Σκηνοθεσία: Νίκος Μεγγρέλης
Σενάριο: Ρενέ Ρεβάχ, Νίκος Μεγγρέλης
Κείμενα – Αφήγηση: Ρενέ Ρεβάχ
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Χρόνης Τσιχλάκης, Δημήτρης Κορδελάς
Ηχοληψία: Αλέξανδρος Σακελάριου
Μοντάζ – Σχεδιασμός Ήχου – Χρωματική Επεξεργασία: Δημήτρης Πολυδωρόπουλος
Πρωτότυπη Μουσική: Μιχάλης Σιγανίδης
Animation: Αλέκος Παπαδάτος
Σύμβουλος Παραγωγής: Έφη Σκρόμπολα
Παραγωγή: ON THE MOVE IKE ©2026

Η ταινία συγχρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Γερμανίας, με πόρους από το Ελληνογερμανικό Ταμείο για το Μέλλον.

Αργυρός Χορηγός: Critical Publics
Χορηγοί: Ίδρυμα Heinrich Böll Stiftung Thessaloniki, Alpha Bank, Eurobank, Schwarz Foundation, Μορφωτικό Ίδρυμα Ε.Σ.Η.Ε.Α.

Προπώληση εισιτηρίων: https://danaoscinema.gr/

Ημέρες προβολής:
Πέμπτη 23 Απριλίου, 20:00 – Επίσημη προσκεκλημένη: Λόλα Άντζελ, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος
Σάββατο 25 Απριλίου, 20:00 – Επίσημος προσκεκλημένος: Σταύρος Ψυλλάκης, πολυβραβευμένος σκηνοθέτης και παραγωγός ντοκιμαντέρ
Κυριακή 26 Απριλίου, 18:00 – Επίσημος προσκεκλημένος: Κωστής Αντωνιάδης, φωτογράφος -ομότιμος καθήγητης του ΠΑΔΑ
Τετάρτη 29 Απριλίου, 20:00

Το Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης «Ανδρέας Λεντάκης» διοργανώνει συζήτηση "Συνέπειες του Πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου, & ακολουθεί η Θεατρική Παράσταση «ΞΑΝΑ»

Nova: Πλούσια αθλητική δράση με Stoiximan Super League Play Offs & Play Outs, Μ. Σίτι – Άρσεναλ, Έβερτον – Λίβερπουλ, Τσέλσι – Μ. Γιουνάιτεντ, διοργανώσεις UEFA στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα τιμή-στόχος €53 – Στο επίκεντρο οι παραχωρήσεις

Το μεγάλο φινάλε της regular season της EuroLeague με Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο και Παναθηναϊκός AKTOR – Αναντολού Εφές στο παρκέ του Novasports!

Χειρουργός αφαίρεσε λάθος όργανο και ο ασθενής πέθανε – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

Τσιμεντώνουν περιοχές Natura - Στο στόχαστρο ο Παπασταύρου, αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

Πτυχίοgate: Ο... ωραίος Λαζαρίδης προκαλεί με την αλαζονεία και τον αμφιλεγόμενο διορισμό - Οργή βουλευτών της ΝΔ για την κάλυψη από Μαξίμου

