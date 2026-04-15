search
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.04.2026 12:12

Τιμοτέ Σαλαμέ: Η Όπερα τον «εκδικήθηκε» με… αύξηση των πωλήσεων των εισιτηρίων

Φαίνεται ότι οι δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται πλέον για την Όπερα είχαν το… αντίθετο αποτέλεσμα.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Βασιλικού Μπαλέτου και της Όπερας της Βρετανίας, ‘Αλεξ Μπερντ, ευχαρίστησε τον Σαλαμέ για την ενίσχυση των πωλήσεων εισιτηρίων και το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού, έπειτα από τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του για τις συγκεκριμένες τέχνες τον περασμένο μήνα.

Σημειώνεται ότι κατά την προώθηση της ταινίας του με τίτλο «Marty Supreme», ο σταρ μιλώντας στο Πανεπιστήμιο του Τέξας με θέμα τις προσπάθειες διατήρησης του κινηματογράφου, εξέφρασε την ανακούφισή του που εργάζεται στον κινηματογράφο και όχι στην όπερα ή το μπαλέτο, «όπου τα πράγματα είναι τύπου: “Πρέπει να το κρατήσουμε ζωντανό, παρότι κανείς δεν ενδιαφέρεται πια”».

Ο Σαλαμέ, η μητέρα και η γιαγιά του οποίου εργάζονταν στο μπαλέτο, έσπευσε να προσθέσει: «Με όλο τον σεβασμό σε όλους τους ανθρώπους του μπαλέτου και της όπερας εκεί έξω».

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από αστέρες όπως η Τζέιμι Λι Κέρτις και η Γούπι Γκόλντμπεργκ ενώ πολλές λυρικές σκηνές και ομάδες μπαλέτου αποδοκίμασαν τα σχόλιά του.

Ο Μπερντ δήλωσε στους Times ότι το σχόλιο του Σαλαμέ, προκάλεσε μια «φανταστική» αντίδραση από το κοινό και δήλωσε ικανοποιημένος που ο οργανισμός του δεν ακολούθησε το παράδειγμα άλλων ιδρυμάτων που επέπληξαν τον ηθοποιό.

«Θεώρησα σημαντικό να μην απαντήσουμε με έναν σνομπ τρόπο στον Σαλαμέ» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Απλώς είπαμε: «Ρίξε μια ματιά σε αυτό που κάνουμε, φίλε» για παράδειγμα, στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του κοινού μας ηλικιακά είναι από 20 έως 30 ετών. Και ξέρετε κάτι; Η ανάρτησή μας είχε δυόμισι εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις και μισό εκατομμύριο κοινοποιήσεις, μόνο στο Instagram. Επίσης οι πωλήσεις των εισιτηρίων μας αυξήθηκαν κατακόρυφα. Οπότε, ευχαριστούμε, Τίμι!».

Σύμφωνα με τον Guardian, πολλοί φορείς μετέτρεψαν την κριτική του Σαλαμέ σε ευκαιρία προώθησης των παραγωγών τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Όπερα του Σιάτλ, η οποία πρόσφερε έκπτωση στα εισιτήρια για την παράσταση «Κάρμεν», εφόσον οι αγοραστές χρησιμοποιούσαν τον κωδικό «TIMOTHEE».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3