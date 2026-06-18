«Μια Άλλη Θήβα»: Η καλοκαιρινή περιοδεία ξεκινά με αλλεπάλληλα SOLD OUT και επιπλέον παράσταση στον Λυκαβηττό

Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου Μια Άλλη Θήβα, ξεκινάει σε λίγες μέρες την σύντομη καλοκαιρινή περιοδεία σε επιλεγμένα ανοιχτά θέατρα και η ανταπόκριση του κοινού ξεπερνά κάθε προσδοκία!

Η παράσταση καταγράφει αλλεπάλληλα sold out, επιβεβαιώνοντας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο τη διαχρονική απήχηση ενός θεατρικού φαινομένου που συνεχίζει να συγκινεί χιλιάδες θεατές.

Ήδη έχουν εξαντληθεί οι θέσεις για τις παραστάσεις στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου (21/6), στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά (28/6), στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» (29/6) και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού (30/6).

Παράλληλα, λόγω της αυξημένης ζήτησηςπροστέθηκε επιπλέον παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού τη Παρασκευή 26/6, ενώ περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων διατίθεται ακόμη για τις παραστάσεις στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας (27/6) και στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής» (3 & 4/7).

Έχοντας ήδη συμπληρώσει τέσσερις συνεχόμενες θριαμβευτικές σεζόν στην Αθήνα, δύο εξαιρετικά επιτυχημένες πανελλαδικές περιοδείες και περισσότερους από 250.000 θεατές, το πολυβραβευμένο έργο του Σέρχιο Μπλάνκο, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες και πιο αγαπημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών.

Μετά τις εμφανίσεις της στην Αττική, η παράσταση θα ταξιδέψει σε μερικά από τα σημαντικότερα ανοιχτά θέατρα της χώρας: στο Θέατρο Δάσους της Θεσσαλονίκης (27/7), στα Ιωάννινα (30/7), στον Βόλο (31/7), στα Χανιά (4/8), στην Ιεράπετρα (5/8), με διπλές παραστάσεις στο Ηράκλειο (6 & 7/8) και μια τελευταία στο Ρέθυμνο (8/8). Ένας περιορισμένος αριθμός παραστάσεων σε μεγάλους θεατρικούς σταθμούς της Ελλάδας, που αναμένεται να συγκινήσει και φέτος χιλιάδες θεατές!

Η παράσταση

Ένας συγγραφέας συναντά, επί σειρά μηνών, μέσα στη φυλακή έναν εικοσάχρονο πατροκτόνο, τον Μαρτίν. Σκοπός του είναι να γράψει ένα έργο βασισμένο στην ιστορία του νεαρού κρατούμενου, στον οποίο προτείνει να ερμηνεύσει τον εαυτό του στη θεατρική σκηνή. Όταν τελικά αυτό απαγορεύεται από το αρμόδιο υπουργείο, τον ρόλο αναλαμβάνει ο Φεδερίκο, ένας νεαρός ηθοποιός, με τον οποίο πλέον δουλεύει ταυτόχρονα ο συγγραφέας.

Ο Γαλλο-ουρουγουανός Σέρχιο Μπλάνκο, από τις πιο δυνατές σύγχρονες φωνές του ισπανόφωνου θεάτρου, μας παραδίδει μια σύγχρονη σπουδή για την ανδρική ταυτότητα, την καταπίεση, τη βία και το έγκλημα, την τιμωρία και τις διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα και για τις ίδιες τις δημιουργικές διαδικασίες της τέχνης του θεάτρου, με αναφορές στον μύθο του Οιδίποδα αλλά και στο «Έγκλημα και Τιμωρία» του Ντοστογιέφσκι.

Ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος ανέδειξε το πολυεπίπεδο αυτό έργο με μια σκηνοθεσία που επαινέθηκε ιδιαίτερα από την κριτική και το κοινό για τον εξαιρετικό ρυθμό και την υποβλητική της ατμόσφαιρα.

Η παράσταση αγαπήθηκε για τις εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών, του Θάνου Λέκκα στον ρόλο του Συγγραφέα και του Δημήτρη Καπουράνη στον διπλό ρόλο Μαρτίν/Φεδερίκο.

Ταυτότητα Παράστασης

Κείμενο: Sergio Blanco

Sergio Blanco Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Μαρία Χατζηεμμανουήλ Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος Σκηνογράφος: Κώστας Πολίτης

Κώστας Πολίτης Ενδυματολόγος : Κλαιρ Μπρέισγουελ

: Κλαιρ Μπρέισγουελ Σχεδιασμός φωτισμών – Video – Trailer: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Αποστόλης Κουτσιανικούλης Επιμέλεια κίνησης – Xορογράφος: Ξένια Θεμελή

Ξένια Θεμελή Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος

Σταύρος Γασπαράτος Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Πάτροκλος Σκαφίδας Βοηθός σκηνοθέτη: Θάνος Παπαδόγιαννης

Παίζουν: Θάνος Λέκκας, Δημήτρης Καπουράνης

Καλοκαιρινή Περιοδεία 2026

Αθήνα / Αττική

21 Ιουνίου – Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου SOLD OUT

26 Ιουνίου – Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

27 Ιουνίου – Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

28 Ιουνίου – Βεάκειο Θέατρο Πειραιά SOLD OUT

29 Ιουνίου – Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη» SOLD OUT

30 Ιουνίου – Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού SOLD OUT

3 & 4 Ιουλίου – Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»

Υπόλοιπη Ελλάδα

27 Ιουλίου – Θεσσαλονίκη – Θέατρο Δάσους

30 Ιουλίου – Ιωάννινα – Υπαίθριο Θέατρο ΕΗΜ

31 Ιουλίου – Βόλος – Δημοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη»

4 Αυγούστου – Χανιά – Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

5 Αυγούστου – Ιεράπετρα – 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας

6 & 7 Αυγούστου – Ηράκλειο – Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης»

8 Αυγούστου – Ρέθυμνο – Θέατρο «Ερωφίλη»

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