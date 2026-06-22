search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 11:13
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.06.2026 10:38

Νέες παραστάσεις στην Αθήνα λόγω πρωτοφανούς ζήτησης για τη «Μήδεια» με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

22.06.2026 10:38
karampeti-new

Με τα εισιτήρια για την Αθήνα να έχουν εξαντληθεί από τις πρώτες ώρες της ανακοίνωσής της, η παράσταση του φετινού καλοκαιριού «ανοίγει» και νέες ημερομηνίες κατόπιν τεράστιας ζήτησης.

Η πολυαναμενόμενη «Μήδεια», με τη διεθνή υπογραφή του Nikita Milivojevic, την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στον ομώνυμο ρόλο και ένα εξαιρετικό πρωταγωνιστικό καστ, έρχεται στις 8 Ιουλίου στο 1.200 θέσεων «Κηποθέατρο Ζαππείου», τον νέο -ειδικά διαμορφωμένο- χώρο στους Κήπους του Ζαππείου Μεγάρου που θα κοσμεί, από φέτος, το κέντρο της Αθήνας.

Στις 9 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Αλέξης Μινωτής στο Αιγάλεω. Και προσθέτει δεύτερη παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στις 6 Σεπτεμβρίου, για την οποία απομένουν ελάχιστες διαθέσιμες θέσεις.

Με την παράσταση αυτή η Καρυοφύλλια Καραμπέτη επιστρέφει, 29 χρόνια μετά τη θρυλική ερμηνεία της, στον εμβληματικό ρόλο, ενώ ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού διεθνής σκηνοθέτης Nikita Milivojeviψ έρχεται στη χώρα μας, για να υπογράψει μια συγκλονιστική ανάγνωση της σπουδαίας τραγωδίας.

Μια Μήδεια που κουβαλάει στη σκηνή, ως μνήμη και ως αλήθεια, το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και τον θάνατο.

Πρωταγωνιστούν η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, ο Άρης Λεμπεσόπουλος και ο Τάσος Σωτηράκης, σε έναν εξαιρετικό δωδεκαμελή θίασο.  Στον ρόλο της Τροφού η Ρένη Πιττακή.

Μια μεγάλη παραγωγή υψηλών προδιαγραφών από τον πολιτιστικό  οργανισμό «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου.

Δείτε το εδώ το νέο ενημερωμένο πρόγραμμα της περιοδείας για όλη την Ελλάδα. 

Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης:

«Μια Άλλη Θήβα»: Η καλοκαιρινή περιοδεία ξεκινά με αλλεπάλληλα SOLD OUT και επιπλέον παράσταση στον Λυκαβηττό

Το Αρχαίο Στάδιο Επιδαύρου «ανοίγει» τα μεσάνυχτα!

Judi Dench: Ιστορικό θέατρο του West End μετονομάζεται προς τιμήν της βρετανίδας ηθοποιού



google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
messaropoulou-milonakis-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τίνα Μεσσαροπούλου: Η φωτογραφία που ανέβασε με τον Γιώργο Μυλωνάκη και τους γιους τους για τη Γιορτή του Πατέρα

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: 70χρονη οδηγός παρέσυρε και σκότωσε 83χρονο πεζό

D_EVADER_REVEAL_HD_16x9_F20
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Dacia Spring: Τι ξέρουμε για το νέο crossover που βάζει υποψηφιότητα για το φθηνότερο ηλεκτρικό της αγοράς

alexandros_daskalakis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη: Σήμερα η απόφαση για τον 57χρονο πατέρα που κατηγορείται για ηθική αυτουργία (video)

Zeekr7GT_GlacierSilver_-0005-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Zeekr 7GT: Το ηλεκτρικό premium GT των 646 ίππων ήρθε Ελλάδα με τιμή από 46.990 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aktes mesogeiakes 2
TRAVEL

Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά μας; Όταν η Ιταλία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο γίνονται φθηνότεροι προορισμοί

lakis-lazopoulos-h
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η «βόμβα» Λαζόπουλου πάγωσε το ΠΑΣΟΚ – Kαι προμηνύει αντιδράσεις

stamatopoulos_liagkas_fipster
LIFESTYLE

Σταματόπουλος για Λιάγκα: «Αυτό που έκανε είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει τα τελευταία χρόνια σε live εκπομπή»

xristidou
LIFESTYLE

Χρηστίδου για τη γιορτή του πατέρα: «Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι μπαμπάδες που κάνουν τον κόσμο καλύτερο!»

pagoto_lemoni2
CUCINA POVERA

Το πιο εύκολο παγωτό λεμόνι με 3 υλικά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.06.2026 11:13
messaropoulou-milonakis-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τίνα Μεσσαροπούλου: Η φωτογραφία που ανέβασε με τον Γιώργο Μυλωνάκη και τους γιους τους για τη Γιορτή του Πατέρα

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: 70χρονη οδηγός παρέσυρε και σκότωσε 83χρονο πεζό

D_EVADER_REVEAL_HD_16x9_F20
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Dacia Spring: Τι ξέρουμε για το νέο crossover που βάζει υποψηφιότητα για το φθηνότερο ηλεκτρικό της αγοράς

1 / 3