Attica Πολυκαταστήματα: Αντλεί 57,6 εκατ. ευρώ με υπερκάλυψη 3,9 φορές – Στις 2 Ιουλίου κάνει πρεμιέρα στο Χρηματιστήριο

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η δημόσια προσφορά της Αττικά Πολυκαταστήματα, καθώς η διαδικασία ολοκληρώθηκε με υπερκάλυψη περίπου 3,9 φορές και συνολικές προσφορές που έφτασαν τα 212 εκατ. ευρώ. Η ανταπόκριση επενδυτών οδήγησε στην τιμολόγηση της μετοχής στα 3,20 ευρώ, δηλαδή στο ανώτατο όριο του εύρους διάθεσης, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στις προοπτικές της εταιρείας.

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς ανοίγει πλέον ο δρόμος για την εισαγωγή της εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Euronext Athens, με την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών να έχει προγραμματιστεί για τις 2 Ιουλίου.

Στο πλαίσιο της δημόσιας εγγραφής διατέθηκαν συνολικά 18 εκατομμύρια κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της διαδικασίας ανήλθαν σε 57,6 εκατ. ευρώ. Η συμμετοχή θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, γεγονός που αποδίδεται τόσο στη σταθερή πορεία της εταιρείας όσο και στις προοπτικές ανάπτυξης που παρουσιάζει ο κλάδος του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Η εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για την ελληνική κεφαλαιαγορά, καθώς πρόκειται για την πρώτη είσοδο εταιρείας του λιανικού εμπορίου στο Χρηματιστήριο έπειτα από αρκετά χρόνια. Η κίνηση θεωρείται ενδεικτική της προσπάθειας να διευρυνθεί η παρουσία επιχειρήσεων από διαφορετικούς κλάδους στην αγορά, σε μια περίοδο που καταγράφεται ανανεωμένο ενδιαφέρον για νέες εισαγωγές.

Η εταιρεία εισέρχεται στη νέα αυτή φάση έχοντας ισχυρή παρουσία στην αγορά των πολυκαταστημάτων και στρατηγικό σχεδιασμό που προβλέπει επενδύσεις, περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την υλοποίηση του αναπτυξιακού της πλάνου και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Αττικά Πολυκαταστήματα, Δημοσθένης Μπούμης, χαρακτήρισε τη δημόσια προσφορά σημείο καμπής στην πορεία της εταιρείας, υπογραμμίζοντας ότι η είσοδος στο Χρηματιστήριο σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου ανάπτυξης. Όπως ανέφερε, στόχος παραμένει η ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στην ελληνική αγορά και η συνέχιση της δημιουργίας αξίας για μετόχους, εργαζόμενους, πελάτες και συνεργάτες.

Από την πλευρά της IDEAL Holdings, βασικού μετόχου της εταιρείας, ο εκτελεστικός πρόεδρος Λάμπρος Παπακωνσταντίνου σημείωσε ότι η ανταπόκριση των επενδυτών αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης τόσο προς την Αττικά Πολυκαταστήματα όσο και προς τη στρατηγική του ομίλου. Όπως επισήμανε, η επιτυχής ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας, με την IDEAL Holdings να εξακολουθεί να στηρίζει ενεργά την πορεία της.

Η επιτυχία της δημόσιας προσφοράς έρχεται να προστεθεί στις πρόσφατες κινήσεις αναζωογόνησης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, όπου το ενδιαφέρον για νέες εισαγωγές έχει αρχίσει να επανέρχεται. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η ισχυρή ζήτηση για τη μετοχή της Αττικά Πολυκαταστήματα αποτελεί θετικό μήνυμα τόσο για τον κλάδο του λιανεμπορίου όσο και για τις επιχειρήσεις που εξετάζουν την άντληση κεφαλαίων μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

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