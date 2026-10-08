Ο Μελανσόν ανακοινώνει την «ανακατάληψη της Βαστίλης» μετά από νέα μεγάλη μαθητική διαδήλωση στο Παρίσι

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ηγέτης του αριστερού κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία», δήλωσε στο X την Πέμπτη ότι «η Βαστίλη έχει ανακαταληφθεί», αφού φοιτητές πραγματοποίησαν διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα — συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης συγκέντρωσης στην διαβόητη Πλατεία της Βαστίλης στο Παρίσι.

Οι μεγάλες διαμαρτυρίες της Πέμπτης ήταν μέρος του κινήματος με επικεφαλής μαθητές που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου στα προάστια του Παρισιού και σταδιακά εξελίχθηκε σε μια ευρύτερη εκστρατεία για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως οι πολλές σχολικές ημέρες, τα υπερπλήρη σχολεία και οι ελλείψεις εκπαιδευτικών.

Η μαζική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία της Βαστίλης ξεκίνησε ειρηνικά, αλλά αργότερα ξέσπασαν συγκρούσεις με την αστυνομία, με δακρυγόνα και κανόνι νερού εναντίον των διαδηλωτών.

La Bastille est reprise. Démonstration puissante de la jeunesse qui porte ses revendications de la plus belle façon qui soit ! Fierté immense. Rendez-vous mardi 13 octobre à l’appel des syndicats de jeunes et des salariés. https://t.co/5SYLDREZam — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 8, 2026

Εν τω μεταξύ, ο Μελανσόν έγραψε «δυναμική διαδήλωση από τους νέους που προβάλλουν τα αιτήματά τους με τον πιο όμορφο δυνατό τρόπο! Απεριόριστη υπερηφάνεια. Τα λέμε την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, κατόπιν καλέσματος των συνδικάτων νεολαίας και των εργαζομένων».

Η κατάληψη της Βαστίλης το 1789 σηματοδότησε μια σημαντική καμπή στη Γαλλική Επανάσταση και έγινε σύμβολο της αντίστασης του λαού στη βασιλική εξουσία.

Το κόμμα του Μελανσόν και οι σύμμαχοί του έχουν κατηγορηθεί από τους αντιπάλους τους ότι υποδαυλίζουν αναταραχές και χειραγωγούν τους νέους για πολιτικό όφελος. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι παρά το γεγονός ότι το κόμμα του υποστηρίζει τη διαμαρτυρία, αυτή οργανώθηκε ανεξάρτητα από μαθητές.

Η αστυνομία έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 6.600 συλλήψεις από τα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν οι μαθητές, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν κάτω των 18 ετών, άρχισαν να διαμαρτύρονται απαιτώντας περισσότερη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο Παιδείας δήλωσε ότι 375 σχολεία έκλεισαν πλήρως ή εν μέρει την Πέμπτη.

Διαβάστε επίσης:

Βαριά η σκιά του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική 30 χρόνια μετά: Βίαια επεισόδια σε διαδηλώσεις κατά μεταναστών, στις φλόγες οχήματα, λεηλασίες σε καταστήματα αλλοδαπών

Τραγωδία στη Βρετανία: 16 χρόνια μετά τον πνιγμό της μητέρας τους, τρεις αδελφές αυτοκτόνησαν στη θάλασσα

Ελβάν Μπενουά: Το «πρόσωπο» των μαθητικών κινητοποιήσεων παραδίδει μαθήματα πολιτικής επικοινωνίας (Video)