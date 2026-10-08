Τραγωδία στη Βρετανία: 16 χρόνια μετά τον πνιγμό της μητέρας τους, τρεις αδελφές αυτοκτόνησαν στη θάλασσα

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Τρεις αδελφές αυτοκτόνησαν διά πνιγμού τον Μάιο στο Μπράιτον, στη νότια Αγγλία, δεκαέξι χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρας τους υπό ανάλογες συνθήκες, σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας σχετικά με τους θανάτους τους, που προκάλεσαν σοκ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι σοροί των Τζέιν Αντετόρο, ηλικίας 36 ετών, Κριστίνα Ουόλτερς, 32 ετών και Ρεμπέκα Ουόλτερς, 31 ετών, τριών αδελφών που ζούσαν μαζί στο δυτικό Λονδίνο, είχαν ανασυρθεί από τη θάλασσα νωρίς το πρωί της 13ης Μαΐου, στην παράκτια πόλη του Μπράιτον.

Οι τρεις αδελφές σε νεαρή ηλικία, μαζί με τον πατέρα τους

Την 11η Μαΐου, οι τρεις γυναίκες είχαν μεταβεί στο Μπέρμιγχαμ, στην κεντρική Αγγλία, όπου ένα ταξί τις είχε αφήσει στον δρόμο που διέμενε η μητέρα τους και σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου εκείνη είχε πνιγεί το 2010, σύμφωνα με την έρευνα.

Όπως γράφουν οι εφημερίδες Daily Mail και Sun, η γυναίκα είχε επίσης αυτοκτονήσει.

Ένα ταξί είχε κατόπιν μεταφέρει τις τρεις αδελφές το βράδυ της 12ης Μαΐου κοντά στην παραλία του Μπράιτον.

«Τη 13η Μαΐου, ενώ είχε σκοτεινιάσει, μπήκαν στο νερό. Δεν ήξεραν να κολυμπούν και οι συνθήκες στη θάλασσα ήταν δυσμενείς», ανέφερε αναλυτικά η δικαστικός που ήταν επιφορτισμένη με την ιατροδικαστική έρευνα, η Πενέλοπι Σκόφιλντ, ενώπιον του δικαστηρίου. «Κατέληξα στο συμπέρασμα πως οι αδελφές εσκεμμένα εισήλθαν στο νερό με την πρόθεση να βάλουν τέλος στη ζωή τους», εξήγησε.

Η Πενέλοπι Σκόφιλντ υπογράμμισε πως δεν γνωρίζει τους λόγους που αυτοκτόνησαν.

Απαρηγόρητος ο πατέρας των τριών αδελφών: «Ο πόνος ξεπερνά ό,τι μπορούσα να φανταστώ»

Η Κριστίνα έπασχε από «άγχος και κατάθλιψη» μετά τον θάνατο της μητέρας της. Η αστυνομία εντόπισε πολλές αναζητήσεις με τον όρο «αυτοκτονία» στο ιστορικό του υπολογιστή της.

Οι τρεις αδελφές, πριν μεταβούν στο Μπέρμιγχαμ, είχαν αποσύρει τα χρήματά τους από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους και τους είχαν κλείσει, είχαν εξοφλήσει όλα τα χρέη τους, και είχαν καθαρίσει το διαμέρισμά τους. Ήταν «πάρα πολύ διακριτικές» και ζούσαν «μια απομονωμένη ζωή», εξήγησε η δικαστικός.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσει κανείς την οδύνη της απώλειας ενός παιδιού. Το να χάσω τις τρεις αγαπημένες μου κόρες, Τζέιν, Κριστίνα και Ρεμπέκα είναι ένας πόνος που ξεπερνά ό,τι θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ», είπε ο πατέρας τους, Τζόζεφ Τζέικομπσον, σε μια γραπτή ανακοίνωση που αναγνώστηκε στο δικαστήριο.

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