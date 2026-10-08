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08.10.2026 21:27

Βαριά η σκιά του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική 30 χρόνια μετά: Βίαια επεισόδια σε διαδηλώσεις κατά μεταναστών, στις φλόγες οχήματα, λεηλασίες σε καταστήματα αλλοδαπών

08.10.2026 21:27
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Βίαια επεισόδια ξέσπασαν την Πέμπτη στη διάρκεια διαδηλώσεων κατά των μεταναστών στο Ντέρμπαν και στο Σοβέτο της Νότιας Αφρικής.

Στο Ντέρμπαν, οι διαδηλωτές απαιτούσαν από κέντρο υποδοχής προσφύγων να σταματήσει την επεξεργασία των αιτημάτων χορήγησης ασύλου.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο News24, ταραξίες ανέτρεψαν και πυρπόλησαν περίπου δέκα αυτοκίνητα, ενώ λεηλάτησαν καταστήματα αλλοδαπών.

Στο Σοβέτο, κάτοικοι συγκρούστηκαν με αλλοδαπούς ιδιοκτήτες καταστημάτων, ενώ αναφέρθηκαν πυροβολισμοί και πυρπολήσεις οχημάτων, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Newzroom Afrika.

Τους τελευταίους μήνες διοργανώνονται αντιμεταναστευτικές πορείες και διαδηλώσεις σε αρκετές πόλεις της Νότιας Αφρικής. Σε πολλές περιπτώσεις εξελίσσονται επεισοδιακά, με επιθέσεις κατά αλλοδαπών, βανδαλισμούς και λεηλασίες. Χιλιάδες μετανάστες από άλλες αφρικανικές χώρες έχουν εγκαταλείψει τη Νότια Αφρική.

Τρεις δεκαετίες μετά το τέλος του απαρτχάιντ, η Νότια Αφρική παραμένει μια χώρα με βαθιές ανισότητες, με την ανεργία να πλήττει το ένα τρίτο του πληθυσμού.

Παραμένει ωστόσο η μεγαλύτερη οικονομία της Αφρικής, συνεχίζοντας να προσελκύει μετανάστες.

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