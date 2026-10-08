Βαριά η σκιά του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική 30 χρόνια μετά: Βίαια επεισόδια σε διαδηλώσεις κατά μεταναστών, στις φλόγες οχήματα, λεηλασίες σε καταστήματα αλλοδαπών

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Βίαια επεισόδια ξέσπασαν την Πέμπτη στη διάρκεια διαδηλώσεων κατά των μεταναστών στο Ντέρμπαν και στο Σοβέτο της Νότιας Αφρικής.

Στο Ντέρμπαν, οι διαδηλωτές απαιτούσαν από κέντρο υποδοχής προσφύγων να σταματήσει την επεξεργασία των αιτημάτων χορήγησης ασύλου.

Chaos and violence has broken out in Durban, with rioters setting buildings and cars alight after foreign nationals shot and killed at least one South African.



There are reportedly 7 vehicles and 8 buildings on fire, with multiple shops being looted.



SAPS is apparently… pic.twitter.com/DRAXbx0vPb — Pookie's Polls & Opinions (@pookiepolls) October 8, 2026

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο News24, ταραξίες ανέτρεψαν και πυρπόλησαν περίπου δέκα αυτοκίνητα, ενώ λεηλάτησαν καταστήματα αλλοδαπών.

South Africa is on fire and the only police officer on scene is white man while the blacks resort to the primitive instincts of destruction. pic.twitter.com/pp5vgAJGvp — Emmanuel Kimutai Motelin (@EmmanuelMotelin) October 8, 2026

🔥 Orlando Soweto 🔥



Orlando West, Soweto, Johannesburg

Cars belonging to foreign nationals were allegedly set alight by angry protesting residents in Orlando West, after foreign nationals allegedly fired live ammunition at residents.



Source @IOL pic.twitter.com/D2ZAdKMdaP October 8, 2026

Στο Σοβέτο, κάτοικοι συγκρούστηκαν με αλλοδαπούς ιδιοκτήτες καταστημάτων, ενώ αναφέρθηκαν πυροβολισμοί και πυρπολήσεις οχημάτων, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Newzroom Afrika.

[BREAKING NEWS] A shop has been looted in Soweto as protests over asylum applications escalate. #Newzroom405 pic.twitter.com/J2rbiI6JG7 October 8, 2026

Τους τελευταίους μήνες διοργανώνονται αντιμεταναστευτικές πορείες και διαδηλώσεις σε αρκετές πόλεις της Νότιας Αφρικής. Σε πολλές περιπτώσεις εξελίσσονται επεισοδιακά, με επιθέσεις κατά αλλοδαπών, βανδαλισμούς και λεηλασίες. Χιλιάδες μετανάστες από άλλες αφρικανικές χώρες έχουν εγκαταλείψει τη Νότια Αφρική.

Chaos and violence has broken out in Durban, with rioters setting buildings and cars alight after foreign nationals shot and killed at least one South African.



There are reportedly 7 vehicles and 8 buildings on fire, with multiple shops being looted.



SAPS is apparently… pic.twitter.com/DRAXbx0vPb — Pookie's Polls & Opinions (@pookiepolls) October 8, 2026

Τρεις δεκαετίες μετά το τέλος του απαρτχάιντ, η Νότια Αφρική παραμένει μια χώρα με βαθιές ανισότητες, με την ανεργία να πλήττει το ένα τρίτο του πληθυσμού.

JUST IN 🇿🇦 Xenophobic attacks in South Africa have started again! At least 11 vehicles have been torched or damaged in Durban’s CBD amid violence targeting foreign nationals.



The violence reportedly followed an altercation in which a local man was allegedly shot dead by foreign… pic.twitter.com/FVe3jtuR5k October 8, 2026

Παραμένει ωστόσο η μεγαλύτερη οικονομία της Αφρικής, συνεχίζοντας να προσελκύει μετανάστες.

Ten (10) cars were reportedly torched in KZN and eight (8) in Gauteng during the anti-illegal immigration protest, as South African Nationals clashed with Foreign Nationals on Thursday afternoon. pic.twitter.com/tgt83CPlWx — SA News Link (@SANewsLink) October 8, 2026

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