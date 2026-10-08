«Δεν θα χτυπήσουμε το Ιράν πριν τις ενδιαμέσες εκλογές» λέει ο Τραμπ – Προσπάθεια να πέσει η τιμή του μπρεντ

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Με ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει πως δεν προτίθεται να εξαπολύσει νέα επίθεση στο Ιράν, κατά το διάστημα έως τις ενδιάμεσες εκλογές.

«Διεξάγουμε παραγωγικές συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Θέλω να καταστήσω σαφές σε όλους ότι, ενώ το Ιράν βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση, τόσο οικονομικά όσο και στρατιωτικά, και ενώ ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, με το πετρέλαιο να ρέει σε αριθμούς ρεκόρ βαρελιών μέσω του Πορθμού του Ορμούζ (22 εκατομμύρια βαρέλια, μόνο χθες το βράδυ, χωρίς ούτε ένα βαρέλι να προέρχεται ή να πηγαίνει στο Ιράν!), δεν θα επιτεθούμε στο Ιράν σε καμία στιγμή πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές που θα διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 3 Νοεμβρίου. ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent, του παγκόσμιου δείκτη αναφοράς, εκτινάχθηκε πάνω από 105 δολάρια ανά βαρέλι την Πέμπτη, μετά από δημοσίευμα του The Atlantic που αναφέρει ότι ο Πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το αν θα διατάξει επανάληψη των επιθέσεων στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το Πεντάγωνο να προετοιμάσει επιλογές για μια πιθανή επανάληψη των επιθέσεων στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, σύμφωνα με το The Atlantic.

Επικαλούμενο δύο αξιωματούχους της κυβέρνησης, το περιοδικό ανέφερε την Τετάρτη ότι το μέγεθος και οι στόχοι των πιθανών επιθέσεων βρίσκονται ακόμη υπό συζήτηση και ότι μια ευρύτερη επιχείρηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μετά την ψηφοφορία της 3ης Νοεμβρίου.

Οι υποστηρικτές του σχεδίου δεν πιστεύουν ότι οι επιθέσεις θα φέρουν το Ιράν σε συνομιλίες ή θα δουν το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με το The Atlantic. Η ελπίδα είναι ότι θα μπορούσαν να δείξουν τη δύναμη των ΗΠΑ πριν από την ψηφοφορία, ανέφερε το δημοσίευμα.

«Θα έκανε τον πρόεδρο να φαίνεται σαν να κέρδισε και ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα αρχίσουν να μειώνονται», δήλωσε στο περιοδικό ένας Ρεπουμπλικάνος που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent, του διεθνούς σημείου αναφοράς, εκτοξεύτηκε πάνω από 4% την Πέμπτη μετά τη δημοσίευση του άρθρου.

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