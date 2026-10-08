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08.10.2026 19:23

Στις φλόγες αεροσκάφη μετά από επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ (Videos)

08.10.2026 19:23
saoudiki aravia epithesi

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Οι Χούθι της Υεμένης κλιμάκωσαν την εκστρατεία επιθέσεων εναντίον της Σαουδικής Αραβίας την Πέμπτη, προσπαθώντας να κλείσουν τον εναέριο χώρο και τις εγκαταστάσεις πετρελαίου του βασιλείου εξαπολύοντας επίθεση με πυραύλους που έχουν σκοτώσει τρεις ανθρώπους αυτή την εβδομάδα.

Η οργάνωση ανέφερε ότι έπληξε το αεροδρόμιο του Ριάντ, όπου μάρτυρες είδαν καπνό να υψώνεται από ένα αεροπλάνο, και προειδοποίησε τους εργαζόμενους να μείνουν μακριά από εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Σαουδάραβες αξιωματούχοι δήλωσαν ότι συντρίμμια από έναν αναχαιτισμένο πύραυλο έπληξαν ένα νηπιαγωγείο και ένα ιατρικό συγκρότημα.

Η Lufthansa και η Air India ανακοίνωσαν ότι ανέστειλαν τις πτήσεις προς το Ριάντ μετά τις επιθέσεις των Χούθι.

Οι Χούθι λένε ότι στοχοποιούν το βασίλειο για την υποστήριξή του προς τις κυβερνητικές δυνάμεις στον αναζωπυρωμένο εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης. Η Σαουδική Αραβία λέει ότι υποστηρίζει μια επίθεση της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης της Υεμένης για την ανάκτηση εδαφών από τους Χούθι.

Η σύγκρουση, που τώρα αποτελεί απόρροια του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, έχει προσθέσει νέο χάος σε μια περιοχή που ήδη φλέγεται και απειλεί να παρασύρει και άλλα κράτη σε εξαντλητικές μάχες – με τη Συρία να εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατευμάτων για να βοηθήσει τη Σαουδική Αραβία.

Το βασίλειο έχει πιέσει για υποστήριξη από συμμαχικά έθνη, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας και του Πακιστάν, έστω και μόνο σε υλικοτεχνική ή αμυντική ικανότητα, καθώς προσπαθεί να αντιστρέψει τα κέρδη των Χούθι στη νοτιοδυτική Υεμένη, από τη νότια είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας.

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