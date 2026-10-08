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08.10.2026 20:32

Η Ουκρανία χτύπησε ξανά το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας στη Σιβηρία (Video)

08.10.2026 20:32
siberia

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Νέα επίθεση στο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Ρωσίας, στο Ομσκ της Σιβηρίας, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός, σημειώνοντας ότι η εν λόγω εγκατάσταση προμηθεύει με καύσιμα τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Το χτύπημα σημειώθηκε σε απόσταση άνω των 2.000 χιλιομέτρων από την Ουκρανία, σύμφωνα με το Associated Press.

Το διυλιστήριο, που διαχειρίζεται η Gazpromneft, είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο ουκρανικής επίθεσης τον Ιούλιο. Τότε, σύμφωνα με το Reuters, η εγκατάσταση ανέστειλε τη λειτουργία της, ενώ η διακοπή επηρέασε μία από τις σημαντικότερες μονάδες παραγωγής καυσίμων της Ρωσίας.

Στη σημερινή επίθεση, το Γενικό Επιτελείο των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε μέσω Telegram ότι έπληξε το διυλιστήριο, χωρίς ωστόσο να δώσει στοιχεία για την έκταση των ζημιών ή τις επιπτώσεις στη λειτουργία του.

Το AP σημειώνει ότι ρωσικό ανεξάρτητο Μέσο ανέφερε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση. Η πληροφορία, ωστόσο, φαίνεται να επιβεβαιώνεται από σχετικά βίντεο.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ομσκ, Βιτάλι Κότσενκο, είχε αναφέρει ότι drones έπληξαν βιομηχανική περιοχή, υποστηρίζοντας πως τα περισσότερα καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αεράμυνα.

Το σημερινό χτύπημα εντάσσεται στην ευρύτερη εκστρατεία της Ουκρανίας με drones μεγάλου βεληνεκούς εναντίον ρωσικών ενεργειακών και στρατιωτικών υποδομών. Στόχος του Κιέβου είναι να περιορίσει τις δυνατότητες της Μόσχας, πλήττοντας παράλληλα μια κρίσιμη πηγή εσόδων της ρωσικής οικονομίας.

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