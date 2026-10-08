Ουκρανία: Νέες ειρηνευτικές συνομιλίες στο Μαϊάμι με ΗΠΑ, Ευρώπη και ΝΑΤΟ – Στο τραπέζι εγγυήσεις ασφαλείας και σχέδιο ανοικοδόμησης

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Νέος γύρος διπλωματικών διαβουλεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ξεκινά στο Μαϊάμι της Φλόριντα, με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών και τη συμμετοχή της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Ευρωπαίων αξιωματούχων και εκπροσώπων του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται οι εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο και ένα σχέδιο για τη μεταπολεμική οικονομική ανάκαμψη της χώρας, την ώρα που τόσο η Ουάσινγκτον όσο και η Μόσχα αναγνωρίζουν ότι η σύγκρουση βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Στο Μαϊάμι οι συνομιλίες με τη συμμετοχή Ευρωπαίων και ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προσκαλέσει τους συμβούλους εθνικής ασφαλείας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, καθώς και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, να συμμετάσχουν στις συνομιλίες με την ουκρανική πλευρά.

Όπως διευκρίνισαν οι ίδιες πηγές, οι διαβουλεύσεις θα επικεντρωθούν σε «νέες ιδέες» για τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης με τη Ρωσία. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε προτάσεις για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, αλλά και στη διαμόρφωση ενός «σχεδίου ευημερίας» για την περίοδο μετά το τέλος του πολέμου.

Τη διεξαγωγή των επαφών επιβεβαίωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοινώνοντας ότι οι διαπραγματευτές της χώρας του θα συναντηθούν την Παρασκευή 9 και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις ΗΠΑ με τους απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Η ουκρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να συναντηθεί αύριο στις ΗΠΑ με τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον Στιβ Γουίτκοφ. Η συνάντηση αναμένεται να διαρκέσει δύο ημέρες», δήλωσε την Πέμπτη (8/10) ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι υπολογίζει επίσης στη συμμετοχή ευρωπαϊκής ομάδας.

Καλά ενημερωμένη αμερικανική πηγή επιβεβαίωσε ότι οι επαφές θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι και θα αφορούν νέες προτάσεις για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Ποιοι συμμετέχουν στην ουκρανική αντιπροσωπεία

Επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας θα είναι ο Κίριλο Μπουντάνοφ, διευθυντής του γραφείου του Ζελένσκι.

Στην αντιπροσωπεία θα συμμετάσχουν επίσης ο πρώην υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, καθώς και οι αξιωματούχοι Σέρχι Κισλίτσια και Νταβίντ Αραχάμια.

Οι νέες συνομιλίες πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική διαμεσολαβητική προσπάθεια επιχειρεί να ανακτήσει τη δυναμική της. Οι σχετικές πρωτοβουλίες είχαν περιέλθει σε τέλμα μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τον περασμένο Φεβρουάριο, ωστόσο επανενεργοποιήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες.

Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ επισκέφθηκαν τον Σεπτέμβριο τη Μόσχα και το Κίεβο, χωρίς όμως να καταστεί μέχρι στιγμής δυνατή η επανέναρξη των απευθείας διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Ρούμπιο: «Πολύ επικίνδυνο» το αδιέξοδο στην Ουκρανία

Την ανησυχία της Ουάσινγκτον για τη στασιμότητα στο διπλωματικό πεδίο εξέφρασε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας τη σύγκρουση «πολύ επικίνδυνη».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επισήμανε ότι η συνέχιση του αδιεξόδου ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Ένα από τα στρατόπεδα ή και τα δύο, θα κλιμακώσουν αυτό που κάνουν για να προσπαθήσουν να κάμψουν τον αντίπαλο και να βάλουν τέλος στο αδιέξοδο», εκτίμησε ο Ρούμπιο.

Οι δηλώσεις του αποτυπώνουν τον προβληματισμό για την απουσία ουσιαστικής προόδου προς μια διπλωματική λύση, παρά τις προσπάθειες των τελευταίων εβδομάδων.

Κρεμλίνο: Συμφωνούμε με τον Ρούμπιο για το αδιέξοδο

Από τη ρωσική πλευρά, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα συμμερίζεται την εκτίμηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών πως ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ο Πεσκόφ τοποθετήθηκε σχετικά στο περιθώριο συνόδου ηγετών πρώην σοβιετικών κρατών στο Τουρκμενιστάν.

«Ναι, συμφωνούμε μαζί του», ανέφερε, απαντώντας στις δηλώσεις Ρούμπιο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου υπογράμμισε παράλληλα ότι εναπόκειται στους διπλωμάτες να αναζητήσουν τους τρόπους που θα επιτρέψουν την πρόοδο προς την ειρήνη.

Στο προσκήνιο η πρόταση για εκεχειρία στην ενέργεια και τη θάλασσα

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της προωθούν την προοπτική μιας μερικής εκεχειρίας που θα αφορά τον ενεργειακό τομέα και τις θαλάσσιες επιχειρήσεις.

Η συγκεκριμένη πρόταση έρχεται έπειτα από μια εκστρατεία πληγμάτων διάρκειας 40 ημερών, η οποία είχε ως στόχο να προκαλέσει την κατάρρευση της ρωσικής οικονομίας, χωρίς ωστόσο να επιτύχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Παρά τη στροφή προς την αναζήτηση μιας περιορισμένης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η Μόσχα δεν έχει εμφανιστεί διατεθειμένη να αποδεχθεί την πρωτοβουλία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απέρριψε την περασμένη εβδομάδα την πρόταση για εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα και στη θάλασσα, διατηρώντας ανοιχτό το χάσμα ανάμεσα στις θέσεις των δύο πλευρών.

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