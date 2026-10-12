Το καλύτερο single malt σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο για το 2026 κοστίζει μόλις 40 ευρώ

Takeaways by to pontiki AI Το Bowmore 9 Year Old αναδείχθηκε το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι single malt ηλικίας κάτω των 20 ετών στον διεθνή διαγωνισμό IWSC 2026.

Η κριτική επιτροπή απένειμε στο συγκεκριμένο ουίσκι βαθμολογία 98 στα 100, επιβραβεύοντας τον πλούσιο χαρακτήρα και τη γευστική πολυπλοκότητά του.

Το βραβευμένο απόσταγμα ωριμάζει σε συνδυασμό αμερικανικών βαρελιών μπέρμπον και ευρωπαϊκών βαρελιών σέρι, προσδίδοντας στο προϊόν διακριτικές θαλασσινές νότες.

Το Bowmore 9 Year Old διατίθεται ευρέως στην Ευρώπη με τιμή περίπου 40 ευρώ, αποδεικνύοντας ότι η υψηλή ποιότητα δεν απαιτεί απαραίτητα μακροχρόνια παλαίωση.

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Ένα σκωτσέζικο ουίσκι εννέα ετών, με τιμή που δεν ξεπερνά συνήθως τα 40 ευρώ στην Ευρώπη, κατέκτησε μία από τις κορυφαίες διακρίσεις στον διεθνή διαγωνισμό International Wine and Spirit Competition (IWSC) 2026, συγκεντρώνοντας εντυπωσιακή βαθμολογία.

Το Bowmore 9 Year Old αναδείχθηκε το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι single malt ηλικίας κάτω των 20 ετών στον διαγωνισμό IWSC 2026, αποδεικνύοντας ότι η ποιότητα δεν εξαρτάται απαραίτητα από τα πολλά χρόνια παλαίωσης ή την υψηλή τιμή.

Ο διαγωνισμός, που διοργανώνεται από το 1969, συγκαταλέγεται στους παλαιότερους και σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς αξιολόγησης αλκοολούχων ποτών.

Τα δύο ουίσκι που ξεχώρισαν το 2026

Ο IWSC απονέμει δύο κορυφαία βραβεία στην κατηγορία των σκωτσέζικων ουίσκι single malt, διαχωρίζοντας τις συμμετοχές ανάλογα με την ηλικία παλαίωσης.

Στην κατηγορία άνω των 20 ετών νικητής ήταν το Bunnahabhain Manta Ray Genesis 35 ετών, μια σπάνια εμφιάλωση της East Asia Whisky Company, με περιορισμένη διανομή.

Στην κατηγορία κάτω των 20 ετών, την κορυφαία διάκριση απέσπασε το Bowmore 9 Year Old, ένα πολύ πιο προσιτό ουίσκι από ένα από τα γνωστότερα αποστακτήρια της Σκωτίας.

Bowmore 9 Year Old: Βαθμολογία 98 στα 100

Το βραβευμένο ουίσκι έχει αλκοόλ 40% και ωριμάζει σε προσεκτικά επιλεγμένα δρύινα βαρέλια δύο τύπων: αμερικανικά βαρέλια που προηγουμένως περιείχαν μπέρμπον και ευρωπαϊκά βαρέλια που είχαν χρησιμοποιηθεί για την παλαίωση του ισπανικού κρασιού σέρι Oloroso.

Αυτός ο συνδυασμός προσδίδει στο ουίσκι πλούσιο αλλά ισορροπημένο χαρακτήρα, με διακριτικές θαλασσινές νότες.

Η κριτική επιτροπή του IWSC το βαθμολόγησε με 98 στα 100, ξεχωρίζοντας τα ιδιαίτερα αρώματα και τη γευστική πολυπλοκότητά του.

Σύμφωνα με τις επίσημες σημειώσεις γευσιγνωσίας, το Bowmore 9 Year Old διαθέτει:

Αρώματα: Διακριτικό θαλασσινό αλάτι, καραμέλα κρέμας και ελαφρύ καπνό τύρφης.

Γεύση: Ψημένο ροδάκινο και απαλές καπνιστές νότες φωτιάς.

Επιπλέον χαρακτηριστικά: Βρώμη, ψημένους κολοκυθόσπορους, φρέσκο ραβέντι και μια πινελιά θαλασσινού αλατιού.

Πόσο κοστίζει και πού πωλείται

Το Bowmore 9 Year Old αποτελεί μέρος της βασικής σειράς του αποστακτηρίου στο νησί Άιλα της Σκωτίας από το 2016.

Στη Βρετανία και την Ευρώπη διατίθεται ευρέως, με την τιμή του να κυμαίνεται συνήθως γύρω στα 40 ευρώ ανά φιάλη.

Αντίθετα, στις Ηνωμένες Πολιτείες η διαθεσιμότητά του είναι περιορισμένη, αν και εξακολουθεί να πωλείται μέσω εξειδικευμένων ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Το μυστικό του καλύτερου σκωτσέζικου ουίσκι

Η διάκριση του Bowmore αναδεικνύει μια σημαντική παράμετρο στην παραγωγή ουίσκι: η μακροχρόνια παλαίωση δεν εγγυάται απαραίτητα ανώτερη ποιότητα.

Ο χρόνος παραμονής στο βαρέλι και η ουσιαστική ωρίμαση του αποστάγματος δεν είναι ταυτόσημες έννοιες.

Το αποστακτήριο Bowmore, που βρίσκεται στο νησί Άιλα και παράγει ουίσκι από το 1779, έχει μακρά παράδοση στη δημιουργία αποσταγμάτων με χαρακτηριστικές θαλασσινές και καπνιστές νότες.

Η φετινή βράβευση επιβεβαιώνει ότι ακόμη και ένα ουίσκι εννέα ετών, σε προσιτή τιμή, μπορεί να ανταγωνιστεί κορυφαίες ετικέτες σε έναν από τους σημαντικότερους διαγωνισμούς του κόσμου.

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