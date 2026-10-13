«Εξωτερική πολιτική περί ανέμων… αλλά όχι χωρικών υδάτων!»

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Η Ν.Δ. ξεκίνησε και ολοκληρώνει την κυβερνητική θητεία της με «ανέμους» και δυστυχώς για την ελληνική εξωτερική πολιτική, εξαιτίας αυτού η πατρίδα μας θερίζει θύελλες.

Το 2020, όταν το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis πραγματοποιούσε πολύμηνη “κρουαζιέρα” στο Αιγαίο η επίσημη απάντηση της Κυβέρνησης ήταν: «Το πήρε ο άνεμος και εισήλθε στην ελληνική υφαλοκρηπίδα πιθανότατα λόγω των καιρικών συνθηκών». Μόλις πριν λίγες ημέρες, σε ρόλο μετεωρολόγου, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε σε συνέντευξή του ότι «[στο Αιγαίο] έχει ένα αεράκι, έναν ελαφρύ κυματισμό» αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Με τις εν λόγω φαιδρότητες, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη υποτίθεται ότι διαμορφώνει την ελληνική εξωτερική πολιτική, αλλά το τελικό αποτέλεσμα συνίσταται στην καταβαράθρωση της στρατηγικής αξιοπιστίας και του διπλωματικού κύρους της χώρας μας. Μετά από 8 χρόνια «ανεμοδαρμένης» εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Μητσοτάκης έχει να επιδείξει μόνο υποχωρήσεις και επώδυνους συμβιβασμούς ανακυκλώνοντας μια επιχειρηματολογία, που μονίμως μεταθέτει τις ευθύνες σε άλλους από τις καιρικές συνθήκες μέχρι την τύχη, αλλά ποτέ στο κυβερνητικό του επιτελείο.

Από τα τουρκικά γεωτρύπανα, τα οποία παραβίαζαν την κυπριακή υφαλοκρηπίδα και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών απαντούσε «δεν πειράζει, τρυπούν τη λάσπη» έως τα επεισόδια ανοιχτά της Κάσου, που έχουν αδρανοποιήσει ένα έργο υψίστης σημασίας όπως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, η υπεράσπιση των εθνικών δικαίων έχει διολισθήσει σε μια μάχη οπισθοφυλακής.

Την ίδια στιγμή, οι κ.κ. Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης αδυνατούν να χαράξουν μια στρατηγική επέκτασης των χωρικών υδάτων από τα 6 έως και τα 12 ν.μ., σύμφωνα με τις πρόνοιες του Δικαίου της Θάλασσας. Ως Αντιπολίτευση κατήγγειλαν την πρόθεση επέκτασης στο Ιόνιο Πέλαγος, το 2018, ως «προδοσία» και ως «επιβεβαίωση της τουρκικής θέσης περί “ειδικού καθεστώτος” στο Αιγαίο». Ως Κυβέρνηση προχώρησαν στην επέκταση και μάλιστα, ελλιπώς καθώς έφθασαν έως το Ταίναρο και δε συμπεριέλαβαν το Στενό των Κυθήρων όπως προβλεπόταν στην πρόταση της προηγούμενης Κυβέρνησης. Σήμερα, όχι μόνο δεν πράττουν τίποτα για την επαύξηση της αιγιαλίτιδας ζώνης έστω δυτικά και νότια της Κρήτης, αλλά η κωλυσιεργία τους επέτρεψε στην Άγκυρα να υπογράψει το παράνομο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο και να προβάλει ισχύ μέχρι και ελάχιστα μίλια ανοιχτά της Μεγαλονήσου!

Θα έπρεπε τουλάχιστον να είχαν υπηρετήσει συνολικά τη στρατηγική «Περί ανέμων και (χωρικών) υδάτων» και να μην επαφίονται μόνο στο πρώτο σκέλος της γνωστής ρήσης. Και όπως πάντοτε στην Ιστορία συμβαίνει, όταν ακολουθείται η στρατηγική του κατευνασμού, η επιθετικότητα του αναθεωρητικού δρώντα οξύνεται. Αυτό αποδεικνύεται από την κατακόρυφη άνοδο και τα διαδοχικά ρεκόρ των παραβιάσεων του εθνικού εναερίου χώρου.

Μόνο εντός του Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν 40 παραβιάσεις σε μόλις 6 ημέρες, από οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, ενώ δυτικά του Καστελόριζου έλαβε χώρα σκληρή εικονική αερομαχία, γεγονός που δείχνει ότι η τουρκική αδιαλλαξία αναβαθμίζεται και ποιοτικά εκτός από ποσοτικά.

Στην πραγματικότητα, τα περίφημα «ήρεμα νερά» υπήρξαν αποκλειστικά στη φαντασία του κ. Μητσοτάκη, μιας και η Τουρκία εν τω μεταξύ εγγράφει ιστορικές υποθήκες εις βάρος των ελληνικών εθνικών συμφερόντων. Για την πατρίδα μας, το κύριο ζητούμενο συνίσταται στην άρθρωση αποτρεπτικής στρατηγικής, δηλαδή στην καλλιέργεια της πεποίθησης στον αντίπαλο ότι ενδεχόμενη επιθετική ενέργειά του θα είναι περισσότερο κοστοβόρα αντί επωφελής.

Προς τούτο, η επίδειξη πολιτικής βούλησης και ο συντεταγμένος στρατηγικός σχεδιασμός δεν είναι δυνατόν να στηρίζονται σε ρητορικές πομφόλυγες για «τα μελτέμια του Αιγαίου». Απαιτούνται σοβαρότητα και στιβαρότητα, που δυστυχώς τα τελευταία 8 χρόνια εκλείπουν.

* Ο Γιάννης Σαρακιώτης είναι δικηγόρος και βουλευτής Φθιώτιδας

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