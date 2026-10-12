ΠΑΣΟΚ: Η Ελλάδα δεν μπορεί να συμβιβάζεται με τον χαμηλό πήχη που θέτει ο κ. Μητσοτάκης

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«H Ελλάδα δεν μπορεί να συμβιβάζεται με τις χαμηλές προσδοκίες και τον χαμηλό πήχη που θέτει ο κ. Μητσοτάκης. Αξίζει κάτι πολύ καλύτερο» σημειώνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, απαντώντας σε δήλωση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτου, ο οποίος ανέφερε χθες, μεταξύ άλλων, πως «σύμφωνα με την Eurostat έχει μειωθεί από το 2019 το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν σε νοικοκυριά, όπου η στέγαση απορροφά πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος».

«Με την απάντηση του ομολόγησε ξανά την αποτυχία της κυβέρνησης. Αντί να συγκρίνει τη χώρα μας με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, επιμένει να τη συγκρίνει με την Ελλάδα την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ» τονίζει συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Η Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνει ότι ο κ. Σκέρτσος «δεν επιχείρησε να καταρρίψει ούτε ένα επιχείρημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πολλώ δε μάλλον να εξηγήσει για ποιον λόγο επαναλαμβάνει συνταγές αποτυχίας».

Το ΠΑΣΟΚ καταλήγει ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να συμβιβάζεται με τις χαμηλές προσδοκίες και τον χαμηλό πήχη που θέτει ο κ. Μητσοτάκης. Αξίζει κάτι πολύ καλύτερο. Απέναντι στο χθες και στο προχθές της μιζέριας, με το ΠΑΣΟΚ φυγή προς τα εμπρός με το βλέμμα στο αύριο».

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