Η Honda δίνει δυναμικό «παρών» στη φετινή Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού (photos)

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Η Honda δίνει δυναμικό «παρών» στη φετινή Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, με το εντυπωσιακό περίπτερο «Honda Dream Factory». Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος των 200 τ.μ. είναι σχεδιασμένος για να προσφέρει στους επισκέπτες μια πρωτότυπη, διαδραστική εμπειρία που ξεπερνά τα όρια μιας απλής έκθεσης αυτοκινήτων.

Το Honda Dream Factory έχει σχεδιαστεί ως ένας διαδραστικός χώρος, όπου οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν τον κόσμο της Honda μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες, παιχνίδι και τεχνολογικές εφαρμογές. Κάθε θεματική ενότητα αφηγείται πώς η μάρκα, από την ίδρυσή της το 1948 έως σήμερα, μετατρέπει ακόμη και τις πιο φιλόδοξες ιδέες σε καινοτομίες προσιτές σε όλους.

Περιηγούμενοι στις διαφορετικές θεματικές ενότητες, οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν πώς τα όνειρα μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης, πώς το πάθος τροφοδοτεί την καινοτομία και πώς η μηχανολογική τεχνογνωσία μετατρέπει τη φαντασία σε πραγματικότητα. Με επίκεντρο τα Honda Jazz, HR-V, Civic και Prelude, κάθε ενότητα αφηγείται με τον δικό της τρόπο το πάθος της Honda να δίνει μορφή στα όνειρα μέσα από τη μηχανολογική εξέλιξη.

Επειδή τα όνειρα συχνά ξεκινούν από την παιδική ηλικία, η Honda δημιούργησε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο για οικογένειες. Εκεί, οι επισκέπτες θα συναντήσουν το πρόσφατα ανανεωμένο HR-V e:HEV Advance Sport, το εσωτερικό του οποίου έχει μετατραπεί σε παιχνιδότοπο με πολύχρωμες μπάλες. Σε συνδυασμό με επιπλέον χώρους εξερεύνησης και παιχνιδιού, υπό την επίβλεψη ειδικού προσωπικού, το HR-V προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να απολαύσουν έναν κόσμο παιχνιδιού σχεδιασμένο ειδικά για εκείνα.

Επίσης, η Honda προσκαλεί τους επισκέπτες σε ένα ταξίδι στον χρόνο, μέσα από μια φωτογραφική εμπειρία που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Με φόντο το νέο Civic e:HEV Sport, εξοπλισμένο με την τεχνολογία S+ Shift, οι επισκέπτες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα προηγμένο σύστημα φωτογράφισης για να φωτογραφηθούν δίπλα σε μία από τις έντεκα γενιές του Civic που έχουν σηματοδοτήσει την ιστορία του μοντέλου από το 1972. Συνδυάζοντας την ιστορική κληρονομιά, την καινοτομία και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η εμπειρία αυτή αναδεικνύει τη διαρκή επιδίωξη της Honda να εξελίσσει τα μοντέλα της, παραμένοντας πιστή στο αρχικό πνεύμα που ενέπνευσε τη δημιουργία τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το νέο Civic του 2027 το οποίο διαθέτει πλέον στον βασικό εξοπλισμό των εκδόσεων Sport και Advance την τεχνολογία Honda S+ Shift, που μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμη αποκλειστικά στο Prelude.

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