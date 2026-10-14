F-35: Νέα αισιοδοξία στην Άγκυρα ότι θα παραλάβει τα έξι μαχητικά 5ης γενιάς από τις ΗΠΑ

Takeaways by to pontiki AI Η Άγκυρα επαναφέρει το αίτημα για την παραλαβή έξι μαχητικών αεροσκαφών F-35 που παραμένουν αποθηκευμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την αποβολή της από το πρόγραμμα το 2019.

Ο Τούρκος υφυπουργός Άμυνας εξέφρασε την αισιοδοξία του για θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων, επικαλούμενος το καλό κλίμα στις σχέσεις μεταξύ των προέδρων Ερντογάν και Τραμπ.

Η τουρκική πλευρά επιδιώκει παράλληλα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν το 2019 λόγω της αγοράς του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 από την Τουρκία.

Το αμερικανικό Κογκρέσο παραμένει επιφυλακτικό για το ζήτημα, ενώ η παράδοση των αεροσκαφών απαιτεί χρονοβόρες αναβαθμίσεις λογισμικού και ενδεχομένως επιπλέον οικονομικό κόστος.

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Μετά από ένα διάστημα… καταλαγής, η Άγκυρα επαναφέρει στο προσκήνιο τις επιδιώξεις της για παραλαβή από τις ΗΠΑ έξι μαχητικών 5ης γενιάς F-35, τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα σε τολ στην Αμερική μετά την αποβολή της χώρας από το πρόγραμμα κατασκευής και αγοράς τους, το 2019.

Μιλώντας στον ανταποκριτή του CNNTürk στις ΗΠΑ, Γιουνούς Πακσόι, ο Τούρκος υφυπουργός Άμυνας Αλπασλάν Καβακλίογλου υποστήριξε ότι το ιδιαίτερα καλό κλίμα στις σχέσεις Ερντογάν – Τραμπ διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Αγκυρας και Ουάσιγκτον και αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες επαφές με την αμερικανική πλευρά για τα μαχητικά αεροσκάφη, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι συνομιλίες θα έχουν θετική κατάληξη.

«Διεξάγουμε επαφές πρωτίστως για τα έξι αεροσκάφη F-35 και εκτιμούμε ότι θα καταλήξουμε σε θετικό αποτέλεσμα», είπε, ενώ εμφανίστηκε επίσης αισιόδοξος για την επίλυση του ζητήματος των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA, που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία. «Ελπίζω ότι το ζήτημα των κυρώσεων CAATSA θα διευθετηθεί πολύ σύντομα», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι το 2019, όταν η Τουρκία αγόρασε από τη Ρωσία το αντιαεροπορικό σύστημα S-400, οι ΗΠΑ την απέβαλαν από το πρόγραμμα Joint Strike Fighter, το οποίο αναπτύσσει, κατασκευάζει και πουλά σε συμμαχικές χώρες τα μαχητικά F-35, και ταυτόχρονα το Κογκρέσο επέβαλε κυρώσεις στην τουρκική αμυντική βιομηχανία βάσει του νόμου CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act).

Από εκείνο το σημείο και μετά, η Άγκυρα επιχείρησε να επιστρέψει στο πρόγραμμα – σχεδίαζε να αγοράσει συνολικά 116 αεροσκάφη – ωστόσο η Ουάσινγκτον κατέστησε σαφές ότι κάτι τέτοιο δεν επρόκειτο να συμβεί όσο το S-400 βρισκόταν σε τουρκικά χέρια, καθώς οι ΗΠΑ ανησυχούν ότι το σύστημα θα μπορούσε να «μάθει» να αναγνωρίζει το στίγμα των stealth μαχητικών, κάτι που θα αποτελούσε τεράστιο πλεονέκτημα για τη Ρωσία.

Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και οι καλές προσωπικές του σχέσεις με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσαν ελπίδες στην Άγκυρα, ότι θα μπορούσε να ξεπεράσει με κάποιον τρόπο τα νομικά, πολιτικά και στρατιωτικά προβλήματα και να επιστρέψει σταδιακά στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς – αρχικά, μέσω της απόκτησης των έξι έτοιμων αεροσκαφών, που δεν είχαν παραδοθεί, αφού η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα.

Προς το παρόν, πάντως, και παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα, το Κογκρέσο αρνείται να δώσει το «πράσινο φως», ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι, ακόμα κι αν οι ΗΠΑ υποχωρήσουν, τα αεροσκάφη θα χρειαστούν χρόνο μέχρι να παραδοθούν στην Τουρκία, καθώς είναι απαραίτητο να τους γίνουν ευρείες και χρονοβόρες αναβαθμίσεις στο λογισμικό, ενώ εκτιμάται ότι θα υπάρξει και πρόσθετο κόστος.

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