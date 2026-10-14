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14.10.2026 23:03

ΗΠΑ: Οκτώ Πολιτείες προσέφυγαν κατά της OpenAI υποστηρίζοντας ότι το ChatGPT βλάπτει τα παιδιά

14.10.2026 23:03
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Οκτώ Πολιτείες των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Αϊόβα και το Κάνσας, ανακοίνωσαν ότι κατέθεσαν αγωγή κατά της εταιρείας OpenAI υποστηρίζοντας ότι το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT είναι επιβλαβές για τα παιδιά επειδή έδωσε οδηγίες σε κάποια από αυτά πώς να βλάψουν τον εαυτό τους και άλλα πρόσωπα.

Με τις αγωγές, που κατατέθηκαν σε πολιτειακά δικαστήρια, ζητείται να δοθεί εντολή στην OpenAI να κάνει αλλαγές στη λειτουργία του ChatGPT για τα παιδιά. Οι Πολιτείες ζητούν επίσης να υποχρεωθεί η εταιρεία να αποποιηθεί τα κέρδη που αποκόμισε από ανήλικους χρήστες.

Η γενική εισαγγελία της Φλόριντα ήταν η πρώτη που προσέφυγε εναντίον της OpenAI, με παρόμοιο σκεπτικό, τον περασμένο Ιούνιο. Η εταιρεία αντιμετωπίζει επίσης δεκάδες μηνύσεις και αγωγές που υποστηρίζουν ότι το ChatGPT βοήθησε πρόσωπα να διαπράξουν μαζικές επιθέσεις ή άλλες βίαιες ενέργειες.

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