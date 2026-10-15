Φον ντερ Λάιεν: Στο τραπέζι πρόταση για κοινά στρατηγικά αποθέματα φυσικού αερίου εν μέσω φόβων για ελλείψεις το χειμώνα

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Το ενδεχόμενο δημιουργίας κοινών στρατηγικών αποθεμάτων φυσικού αερίου επιθυμεί να εξετάσουν οι ηγέτες της ΕΕ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την επάρκεια του εφοδιασμού τον χειμώνα, σύμφωνα με τρεις διπλωμάτες και έναν αξιωματούχο της ΕΕ που μίλησαν στο Politico.

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη, οι οποίες συνήθως γεμίζουν σταδιακά μέσα στη χρονιά από εταιρείες της αγοράς, βρίσκονται φέτος σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα πληρότητας.

Οι υψηλές τιμές του καλοκαιριού, λόγω του πολέμου στο Ιράν, περιόρισαν τα οικονομικά κίνητρα για την αναπλήρωση των αποθεμάτων, αφήνοντας την ΕΕ ανεπαρκώς προετοιμασμένη για τον χειμώνα.

Σύμφωνα με έγγραφα που έχει δει το Politico, η Κομισιόν σχεδιάζει να παρουσιάσει τον Νοέμβριο προτάσεις για την αναμόρφωση του ευρωπαϊκού πλαισίου ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο.

Τα σχέδια προβλέπουν κίνητρα προς τις εταιρείες ενέργειας για τη διατήρηση μεγαλύτερων στρατηγικών αποθεμάτων, χωρίς ωστόσο να υποστηρίζουν ρητά τη δημιουργία κρατικών αποθεμάτων που οι κυβερνήσεις θα υποχρεούνται να διατηρούν σε συγκεκριμένα επίπεδα, ανεξάρτητα από τις συνθήκες της αγοράς, ώστε να καλύπτονται πιθανές ελλείψεις.

Οι διπλωμάτες δεν ήταν σε θέση να διευκρινίσουν ποια μορφή θα μπορούσαν να λάβουν τα αποθέματα που προτείνει η φον ντερ Λάιεν.

Ωστόσο, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ΕΕ περιέγραψε την πρόταση ως ένα μακροπρόθεσμο μέτρο προστασίας της Ένωσης από μελλοντικούς κινδύνους εφοδιασμού, αντίστοιχο με τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου και προϊόντων διύλισης που ήδη διατηρούν τα κράτη.

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