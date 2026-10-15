ΗΠΑ: Θρίλερ με ύποπτες επιστολές που έχουν λευκή σκόνη σε εκλογικές υπηρεσίες – Συναγερμός στο FBI

Takeaways by to pontiki AI Εκλογικές υπηρεσίες σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ παρέλαβαν επιστολές που περιείχαν ύποπτη λευκή σκόνη, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

Το FBI και η Αμερικανική Ταχυδρομική Υπηρεσία διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων και την εξακρίβωση της φύσης της άγνωστης ουσίας.

Σε πολιτείες όπως η Λουιζιάνα και η Οκλαχόμα, τα περιστατικά οδήγησαν σε εκκένωση γραφείων, ενώ στο Οχάιο η επιστολή αναχαιτίστηκε πριν φτάσει στον προορισμό της.

Εκπρόσωποι εκλογικών οργανώσεων καταδίκασαν τις απειλές κατά των υπαλλήλων, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα για τη δημοκρατική διαδικασία.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα τη σύσταση της ουσίας που περιείχαν οι επιστολές, ούτε έχουν αποδώσει επίσημα ευθύνες για τις αποστολές.

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Συναγερμός σήμανε σε εκλογικές υπηρεσίες σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, μετά την παραλαβή ύποπτων επιστολών που περιείχαν ύποπτη λευκή σκόνη.

Τα περιστατικά κινητοποίησαν το FBI και την Αμερικανική Ταχυδρομική Υπηρεσία, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων και την εξακρίβωση της φύσης της άγνωστης ουσίας.

Αξιωματούχοι στη Λουιζιάνα και την Οκλαχόμα επιβεβαίωσαν ότι παρέλαβαν τέτοιες επιστολές την Τρίτη, με αποτέλεσμα να εκκενωθούν τα γραφεία των εκλογικών υπηρεσιών τους έως ότου οι αρμόδιες αρχές ανταποκριθούν στα περιστατικά.

Στο Οχάιο, ο υπουργός Εξωτερικών της πολιτείας, Φρανκ ΛαΡόουζ, δήλωσε την Τετάρτη ότι η υπηρεσία του ήταν ο «προβλεπόμενος παραλήπτης» μιας ύποπτης επιστολής, η οποία, ωστόσο, εντοπίστηκε και αναχαιτίστηκε από την Ταχυδρομική Υπηρεσία πριν φτάσει στον προορισμό της.

Η ανακοίνωση του FBI

Σε ανακοίνωσή του το βράδυ της Τετάρτης, το FBI γνωστοποίησε ότι έχει καταγραφεί «σειρά ύποπτων ταχυδρομικών αποστολών» σε διάφορες διευθύνσεις σε ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ των οποίων γραφεία υπουργών Εξωτερικών πολιτειών και συναφείς εκλογικές υπηρεσίες.

«Ορισμένες από τις επιστολές περιείχαν άγνωστη ουσία και συνεργαζόμαστε στενά με τις αρμόδιες υπηρεσίες επιβολής του νόμου για την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού», ανέφερε το FBI, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό του προσώπου ή των προσώπων που ευθύνονται για τις αποστολές.

Έντονη ανησυχία για τα περιστατικά εξέφρασαν με κοινή ανακοίνωσή τους η Εθνική Ένωση Υπουργών Εξωτερικών των Πολιτειών (National Association of Secretaries of State) και η Εθνική Ένωση Διευθυντών Εκλογών των Πολιτειών (National Association of State Election Directors).

«Οι απειλές κατά εκλογικών αξιωματούχων και εργαζομένων δεν έχουν θέση στη δημοκρατία μας», υπογράμμισαν οι δύο οργανώσεις, επισημαίνοντας ότι όσοι είναι επιφορτισμένοι με τη διεξαγωγή των εκλογών δεν θα πρέπει να φοβούνται για την ασφάλειά τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Οι εκλογικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ έχουν βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπες με ύποπτες ή απειλητικές ταχυδρομικές αποστολές. Μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024, πακέτα που περιείχαν σκόνη είχαν αποσταλεί σε εκλογικούς αξιωματούχους σε τουλάχιστον έξι πολιτείες.

«Το περιβάλλον απειλών εξελίσσεται ταχύτατα»

Ο Τζον Κοέν, πρώην αναπληρωτής υφυπουργός αρμόδιος για τις υπηρεσίες πληροφοριών και ανάλυσης στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, δήλωσε στο CNN ότι τα πρόσφατα περιστατικά αναδεικνύουν την ανάγκη οι εκλογικές αρχές και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου να είναι προετοιμασμένες για ένα ευρύ φάσμα απειλών, τόσο στον κυβερνοχώρο όσο και στο φυσικό χώρο.

«Τα κακά νέα είναι ότι οι απειλές εξελίσσονται γρήγορα, είναι δυναμικές, αξιοποιούν την τεχνολογία και είναι επικίνδυνες», ανέφερε ο Κοέν.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι οι πολιτειακές και τοπικές αρχές είναι σήμερα καλύτερα προετοιμασμένες από ποτέ για να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους κινδύνους.

Οι έρευνες για τις ύποπτες επιστολές συνεχίζονται, ενώ οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει ποια ουσία περιείχαν οι αποστολές ούτε έχουν αποδώσει επίσημα ευθύνη για τα περιστατικά.

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