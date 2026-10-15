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15.10.2026 09:49

Πακιστάν: Νεκροί 17 μαθητές και ένας εκπαιδευτικός από κατάρρευση οροφής σε σχολείο

15.10.2026 09:49
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Tουλάχιστον 17 μαθητές και μια εκπαιδευτικός σκοτώθηκαν από την πτώση της οροφής ενός ιδιωτικού σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου.

Σύμφωνα με το πακιστανικό τηλεοπτικό δίκτυο Geo News, η διοίκηση του νοσοκομείου Lady Reading Hospital (LRH), η οποία είχε αρχικά ανακοινώσει τέσσερις νεκρούς, αργότερα ανασκεύασε λέγοντας ότι 17 νεκροί μαθητές και μια νεκρή δασκάλα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, καθώς και 20 τραυματίες.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του νοσοκομείου Μοχάμαντ Ασίμ, οι μαθητές που έχασαν τη ζωή τους ήταν όλοι κάτω των 13 ετών.

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστά.

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