Ρόδος: Άνοιξε ο δρόμος προς την παραλία Άντονι Κουίν – Αποχώρισαν με ασφάλεια οι αποκλεισμένοι, την Παρασκευή η απομάκρυνση του βράχου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου ολοκλήρωσαν αργά το βράδυ της Πέμπτης τις πρώτες εργασίες στο οδικό δίκτυο μεταξύ Λαδικού και παραλίας Άντονι Κουίν, όπου νωρίτερα είχε σημειωθεί μεγάλη κατολίσθηση, με έναν τεράστιο βράχο να καταλήγει στο οδόστρωμα, διακόπτοντας την κυκλοφορία.

Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, με τη συνδρομή ειδικών μηχανημάτων, τα συνεργεία άνοιξαν ένα τμήμα του δρόμου, επιτρέποντας στα οχήματα που είχαν εγκλωβιστεί στην παραλία, καθώς και στους επισκέπτες της περιοχής, να αποχωρήσουν με ασφάλεια.

Οι εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν νωρίς το πρωί της Παρασκευής, 16/10, με στόχο την απομάκρυνση του βράχου από το οδόστρωμα.

Αφού ολοκληρωθεί η επιχείρηση, μηχανικοί και αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες θα πραγματοποιήσουν αυτοψία για να διαπιστώσουν εάν η κατολίσθηση έχει προκαλέσει φθορές στο οδόστρωμα ή σε άλλα σημεία της περιοχής. Με βάση τα ευρήματα, θα καθοριστούν οι εργασίες που ενδεχομένως χρειάζονται για την πλήρη και ασφαλή αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: 24ωρη λειτουργία για Μετρό και 6 λεωφορειακές γραμμές το Σάββατο

Τήνος: Ισχυρή έκρηξη σε κατάστημα που είχε τυλιχτεί στις φλόγες – Από τύχη δεν υπήρξαν θύματα (Video)

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρό βρέφος 8 μηνών











