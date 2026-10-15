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15.10.2026 23:40

Ρόδος: Άνοιξε ο δρόμος προς την παραλία Άντονι Κουίν – Αποχώρισαν με ασφάλεια οι αποκλεισμένοι, την Παρασκευή η απομάκρυνση του βράχου

15.10.2026 23:40
rodos

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Τα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου ολοκλήρωσαν αργά το βράδυ της Πέμπτης τις πρώτες εργασίες στο οδικό δίκτυο μεταξύ Λαδικού και παραλίας Άντονι Κουίν, όπου νωρίτερα είχε σημειωθεί μεγάλη κατολίσθηση, με έναν τεράστιο βράχο να καταλήγει στο οδόστρωμα, διακόπτοντας την κυκλοφορία.

Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, με τη συνδρομή ειδικών μηχανημάτων, τα συνεργεία άνοιξαν ένα τμήμα του δρόμου, επιτρέποντας στα οχήματα που είχαν εγκλωβιστεί στην παραλία, καθώς και στους επισκέπτες της περιοχής, να αποχωρήσουν με ασφάλεια.

Οι εργασίες αναμένεται να συνεχιστούν νωρίς το πρωί της Παρασκευής, 16/10, με στόχο την απομάκρυνση του βράχου από το οδόστρωμα.

Αφού ολοκληρωθεί η επιχείρηση, μηχανικοί και αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες θα πραγματοποιήσουν αυτοψία για να διαπιστώσουν εάν η κατολίσθηση έχει προκαλέσει φθορές στο οδόστρωμα ή σε άλλα σημεία της περιοχής. Με βάση τα ευρήματα, θα καθοριστούν οι εργασίες που ενδεχομένως χρειάζονται για την πλήρη και ασφαλή αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

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