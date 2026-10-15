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15.10.2026 21:50

Θεσσαλονίκη: 24ωρη λειτουργία για Μετρό και 6 λεωφορειακές γραμμές το Σάββατο

15.10.2026 21:50
METRO_THESSALONIKI

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Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) στηρίζει τη μεγάλη πανελλαδική δράση του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» «20ή Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα», το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. και συμβάλλει στην ασφαλή επιστροφή των πολιτών μετά τη νυχτερινή διασκέδαση.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης, οι λεωφορειακές γραμμές ΟΑΣΘ: Ν1, 14, 27 και 32, καθώς και οι λεωφορειακές γραμμές ΚΤΕΛ 58 και 66 θα λειτουργήσουν το Σάββατο όλο το 24ωρο

Το μήνυμα της βραδιάς είναι ξεκάθαρο: «Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί!», επισημαίνει ο ΟΣΕΘ.

«Προγραμματίζουμε την επιστροφή μας πριν ξεκινήσει η έξοδος. Επιλέγουμε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή τον “Οδηγό της Παρέας”, που δεσμεύεται να παραμείνει νηφάλιος», καταλήγει.

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ΠΕΜΠΤΗ 15.10.2026 22:34
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