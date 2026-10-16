Ερωτήσεις και απαντήσεις από τον Νίκο Ανδρουλάκη στο TikTok για το ιδιωτικό χρέος και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ

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Με ένα Q&A στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης εξηγεί την πρόταση νόμου που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα για το ιδιωτικό χρέος.

Πώς το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει την προστασία της πρώτης κατοικίας, πώς θα εφαρμοστούν πραγματικές 120 δόσεις για όλους και πώς θα αλλάξουν οι κανόνες βάζοντας τέλος στην ασυδοσία των funds.

Δείτε τις απαντήσεις του κ. Ανδρουλάκη:

@nikos.androulakis Έχεις ερωτήσεις, έχουμε λύσεις! Έμαθες τι σημαίνει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος για σένα; ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

Υπενθυμίζεται ότι πρίν από δύο μέρες το ΠΑΣΟΚ είχε παρουσιάσει ολοκληρωμένη πρόταση νόμου με παρεμβάσεις για τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο, τα «κόκκινα» δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκονται η δυνατότητα αποπληρωμής οφειλών σε έως 120 δόσεις, η επαναφορά ουσιαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας, η διαγραφή μέρους των επιβαρύνσεων υπό προϋποθέσεις και η θέσπιση αυστηρότερων κανόνων για funds και εταιρείες διαχείρισης δανείων.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε ισχυρότερη εποπτεία της αγοράς, ουσιαστική συμμετοχή των πιστωτών στις διαδικασίες εξωδικαστικής ρύθμισης και μέτρα για την αντιμετώπιση των υπέρογκων οφειλών που απειλούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

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