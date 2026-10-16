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16.10.2026 19:58

Ιταλία, Δανία και Πολωνία ζητούν αυστηρότερα μέτρα για τη μετανάστευση, στο στόχαστρο ο Σάντσεθ 

16.10.2026 19:58
meloni

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Οι ηγέτες της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Δανίας ασκούν πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει πιο σκληρή στάση στο μεταναστευτικό.

Η μετανάστευση αποτελεί «πηγή ανησυχίας για πολλούς Ευρωπαίους πολίτες και πρόκληση για τη συνοχή των κοινωνιών μας. Έχει αρνητικές συνέπειες, ακόμα στην εγκληματικότητα».  Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων το προσχέδιο των συμπερασμάτων της Συνόδου.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμισε τη σημασία να διασφαλιστεί ο έλεγχος στα σύνορα, αποφεύγοντας μεταξύ άλλων τα μέτρα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνητρα για την την παράνομη μετανάστευση», σημειώνει το απόσπασμα που έχει στη διάθεση του το Politico.

Οι ηγέτες των 27 συνεδρίασαν την Πέμπτη επί της μεταναστευτικής πολιτικής μετά από αίτημα της πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και της πρωθυπουργού της Δανίας Μέττε Φρεντέρικσεν.

Το κλίμα είναι τεταμένο μετά την εισροή μεταναστών στη Θέουτα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς και λόγω της ανόδου της ακροδεξιάς σε αρκετές χώρες της ένωσης. 

 Το σχέδιο «καλεί επίσης την Επιτροπή να διερευνήσει [έναν] πιθανό μηχανισμό διαβούλευσης, προκειμένου να ενθαρρυνθεί ο συντονισμός όσον αφορά εθνικά μέτρα που ενδέχεται να επηρεάσουν άλλα κράτη μέλη, με παράλληλο σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων».

Εδώ δεν κατονομάζεται κάποια χώρα, ωστόσο ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και ιταλίδα ομόλογος του Τζόρτζια Μελόνι έχουν επανειλημμένα συγκρουστεί όσον αφορά τη διαχείριση της κρίσης στη Θέουτα και της νομιμοποίησης περίπου 1 εκατομμυρίου μεταναστών.

Από το προσχέδιο αφαιρέθηκαν αναφορές στην επίδραση του μεταναστευτικού στη στέγαση, καθώς θεωρήθηκαν πρόκληση για την ισπανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές το επικαιροποιημένο σχέδιο δεν ήταν πιθανό να κερδίσει την ομόφωνη υποστήριξη όλων των ηγετών, αλλά είχε προταθεί προκειμένου να ευθυγραμμιστεί περισσότερο το κείμενο με το πολιτικό κλίμα και να πυροδοτήσει τη συζήτηση.

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