Ντέμπι Ματενόπουλος: Η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια που θέλει τη θέση… της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Takeaways by to pontiki AI Η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια Ντέμπι Ματενόπουλος εξέφρασε δημόσια την επιθυμία της να αναλάβει τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η ίδια δηλώνει πως η πρόθεσή της είναι σοβαρή και έχει ήδη κινητοποιήσει φιλικά της πρόσωπα για να υποστηρίξουν το αίτημά της προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ως βασικά προσόντα για τον διπλωματικό ρόλο επικαλείται την ελληνική καταγωγή της, την ευχέρεια στη γλώσσα, την κατοχή ελληνικού διαβατηρίου και την πολυετή τηλεοπτική της εμπειρία.

Η Ματενόπουλος τονίζει ότι στόχος της είναι η ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, ανεξαρτήτως πολιτικών κομμάτων.

Προς το παρόν, η επιδίωξή της αποτελεί προσωπική πρωτοβουλία χωρίς επίσημη ανταπόκριση.

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Η Ελληνοαμερικανίδα τηλεοπτική παρουσιάστρια Ντέμπι Ματενόπουλος θέλει να γίνει η επόμενη πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, διεκδικώντας τη θέση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η ίδια δηλώνει απολύτως σοβαρή, επικαλούμενη την ελληνική καταγωγή της, την τηλεοπτική της καριέρα και τους στενούς δεσμούς της με τη χώρα.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Page Six, η πρώην συμπαρουσιάστρια της εκπομπής «The View» ξεκίνησε την Πέμπτη (15/10) μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μια… προσωπική προσπάθεια για να αναλάβει την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.

Μιλώντας στο μέσο, ξεκαθάρισε ότι το ενδιαφέρον της δεν αποτελεί αστείο, ενώ αποκάλυψε πως φίλοι της έχουν ήδη επικοινωνήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ για να υποστηρίξουν την πρόθεσή της.

Ποια είναι η Ντέμπι Ματενόπουλος

Η Ντέμπι Ματενόπουλος, με το ελληνικό όνομα Δέσποινα Ματενόπουλος, γεννήθηκε το 1974 στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια, από Έλληνες μετανάστες γονείς.

Έγινε γνωστή μέσα από την αμερικανική τηλεόραση, κυρίως ως συμπαρουσιάστρια της δημοφιλούς εκπομπής «The View», ενώ στη συνέχεια εργάστηκε σε ψυχαγωγικές και ενημερωτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων τα «Entertainment Tonight», «The Insider» και «Home & Family».

Παράλληλα, ασχολήθηκε με την ελληνική γαστρονομία, εκδίδοντας βιβλία μαγειρικής με μεσογειακές συνταγές, ενώ δημιούργησε και σειρά ελληνικών προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας.

Τα ελληνικά, το διαβατήριο και τα προσόντα που επικαλείται

Η παρουσιάστρια θεωρεί ότι η σχέση της με την Ελλάδα αποτελεί βασικό πλεονέκτημα για τη διπλωματική θέση.

«Πρώτον, μιλάω τη γλώσσα. Ήταν η πρώτη μου γλώσσα, πριν καν μάθω αγγλικά. Δεύτερον, έχω ελληνικό διαβατήριο», δήλωσε στο Page Six.

Όπως εξήγησε, διαθέτει κατοικίες στην Ελλάδα, όπου ζει η ευρύτερη οικογένειά της, ενώ υποστηρίζει ότι γνωρίζει καλά την ελληνική κοινωνία και την πολιτική πραγματικότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην… 30ετή εμπειρία της στη ζωντανή τηλεόραση, υποστηρίζοντας ότι έχει συμπληρώσει περισσότερες από 10.000 ώρες μπροστά σε μεγάλο κοινό.

Κατά την ίδια, η δημοσιογραφική εμπειρία και η ικανότητα επικοινωνίας με διαφορετικούς ανθρώπους την έχουν προετοιμάσει για έναν διπλωματικό ρόλο, χωρίς να απαιτείται απαραίτητα προηγούμενη πολιτική καριέρα.

Τι λέει για τον Τραμπ και τις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ

Η Ματενόπουλος υποστηρίζει ότι στόχος της θα ήταν η ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ανεξάρτητα από πολιτικά κόμματα και κυβερνήσεις.

«Δεν πρόκειται για κάποιο πολιτικό κόμμα ή μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Πρόκειται για την οικοδόμηση σταθερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, που θα διαρκέσουν περισσότερο από τη θητεία οποιουδήποτε στον Λευκό Οίκο», ανέφερε.

Προς το παρόν, πάντως, η επιθυμία της Ματενόπουλος παραμένει… μόνο δική της.

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