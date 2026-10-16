Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ ετοιμάζει μέτρα για τη «γρήγορη» προστασία της αγοράς της, σε περίπτωση εμπορικής σύγκρουσης

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει ένα νέο εργαλείο που θα της επιτρέψει να κλείσει «γρήγορα και αποτελεσματικά» την πρόσβαση στην εσωτερική της αγορά, σε περίπτωση εμπορικής σύγκρουσης με τρίτη χώρα, επιβεβαίωσε σήμερα η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οι Βρυξέλλες αντλούν έμπνευση από μια κοινή πρόταση της Γαλλίας και της Γερμανίας, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση του αμυντικού οπλοστασίου της ΕΕ, σε περίπτωση εμπορικής σύγκρουσης με την Κίνα.

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