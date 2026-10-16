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16.10.2026 15:33

Πλακιάς για Βελόπουλο: Είναι ντροπή, οι φωτογραφίες που έβγαλε έδειχναν οστά ζώων

16.10.2026 15:33
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Για ψηφοθηρία κατηγόρησε τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τις κόρες του και την ανιψιά του στο δυστύχημα στα Τέμπη.

Σχολιάζοντας τις φωτογραφίες με οστά που έδειξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στη Βουλή, είπε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ. «Είναι ντροπή πρόεδρος κόμματος να κραδαίνει φωτογραφίες με οστά. Δεν σκέφτεται τις οικογένειες που έχασαν τα παιδιά τους».

Ο Νίκος Πλακιάς τόνισε ότι στις επίμαχες φωτογραφίες απεικονίζονται οστά ζώων και συγκεκριμένα σκύλου και μοσχαριού, και όχι ανθρώπινα οστά. «Στον βωμό της ψηφοθηρίας λέμε ό,τι θέλουμε;» διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι ο κ. Βελόπουλος χρησιμοποίησε το γεγονός ως «πάτημα» για να παραμείνει στη δημοσιότητα.

Αναφερόμενος στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών, Νίκος Πλακιάς δήλωσε ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί στο πώς φτάσαμε στο σημείο μηδέν. Τέλος σημείωσε ότι η διαδικασία είναι ψυχοφθόρα και ότι πρέπει να τελειώσει γρήγορα.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.10.2026 16:07
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Πλακιάς για Βελόπουλο: Είναι ντροπή, οι φωτογραφίες που έβγαλε έδειχναν οστά ζώων

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