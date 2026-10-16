Starlink/Starshield: Πώς ο Τραμπ χρησιμοποίησε το δορυφορικό δίκτυο του Μασκ για να… τιμωρήσει τον Ζελένσκι

Takeaways by to pontiki AI Το δορυφορικό σύστημα Starlink και η υπηρεσία Starshield της SpaceX περιόρισαν τις λειτουργίες τους στην Ουκρανία, εμποδίζοντας τη χρήση δεκτών σε αντικείμενα που κινούνται με ταχύτητες άνω των 160 χλμ./ώρα.

Αυτός ο περιορισμός, ο οποίος επιβλήθηκε από τον Λευκό Οίκο, επηρεάζει αρνητικά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Κιέβου, καθώς παρεμποδίζει τη λειτουργία των drones που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις και για την αναχαίτιση εχθρικών στόχων.

Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι, επειδή τα συστήματα Starshield ελέγχονται από την αμερικανική κυβέρνηση, οποιοιδήποτε περιορισμοί στη χρήση τους αποφασίζονται από τον αμερικανικό στρατό ή τον πρόεδρο.

Οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι οι περιορισμοί αυτοί περιπλέκουν τις αποστολές κρούσης κατά των ρωσικών δυνάμεων και δυσχεραίνουν την αεροπορική άμυνα της χώρας, χωρίς να δοθεί επίσημη εξήγηση για την απόφαση.

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Την εκδικητική οργή του Τραμπ βίωσε η Ουκρανία τις τελευταίες ημέρες, όταν το δορυφορικό σύστημα internet και άλλων υπηρεσιών Starlink της εταιρείας SpaceX του Έλον Μασκ ουσιαστικά σταμάτησε να λειτουργεί, προκαλώντας σοβαρότατες διαταραχές στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Κιέβου.

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και έναν δυτικό αξιωματούχο που ενημερώθηκαν για το θέμα, η εντολή για τον περιορισμό του δορυφορικού συστήματος Starlink που χρησιμοποιεί η Ουκρανία για επικοινωνίες στο πεδίο της μάχης και επιχειρήσεις με drones προήλθε από το εσωτερικό του Λευκού Οίκου. Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι ηγέτες του υπουργείου Άμυνας έλαβαν μήνυμα ότι η υπηρεσία Starshield της SpaceX για τον ουκρανικό στρατό έπρεπε να περιοριστεί.

Οι αξιωματούχοι δεν διευκρίνισαν ποιος στο Λευκό Οίκο έλαβε την απόφαση ή ποιος ήταν υπεύθυνος για την εφαρμογή της εντολής. Το Πεντάγωνο είναι ο μεγαλύτερος πελάτης της Starshield, η οποία αποτελεί τη στρατιωτικής ποιότητας έκδοση της υπηρεσίας Starlink. Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν αυτή την εβδομάδα ότι οι δέκτες Starlink στρατιωτικού επιπέδου σταμάτησαν να λειτουργούν στην Ουκρανία όταν τοποθετήθηκαν σε αντικείμενα που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα, παρεμποδίζοντας την λειτουργία των ουκρανικών drones που βασίζονται σε αυτούς για τα ενσωματωμένα συστήματα πλοήγησης πάνω από το ουκρανικό έδαφος.

Άτομο από το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας δήλωσε την Πέμπτη ότι οι δέκτες λειτουργούν πλέον εν κινήσει, αλλά μόνο σε ταχύτητες έως 100 μίλια ανά ώρα (160 χλμ./ώρα). Η απόφαση για τον προσωρινό περιορισμό του ζωτικού αυτού συστήματος επικοινωνιών ήρθε καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πιέσεις στο Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις του εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, στις οποίες και αποδίδει την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας που πλήττουν τις προοπτικές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Το Starshield αναπτύχθηκε από την SpaceX ειδικά για πελάτες του δημόσιου τομέα και της εθνικής ασφάλειας, και συγκεκριμένα για το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Το Starshield χρησιμοποιεί τους δορυφόρους του συστήματος Starlink ως βασική υποδομή του. Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι περιορισμοί περιπλέκουν τις αποστολές κρούσης εναντίον των ρωσικών δυνάμεων και των εφοδιαστικών δικτύων στα κατεχόμενα εδάφη και επιβραδύνουν τα drone αναχαίτισης που χρησιμοποιούνται για την κατάρριψη των εισερχόμενων ρωσικών drone τύπου «Shahed».

Το Starshield και το «κόψιμο»

Το Starshield είναι μια επιχειρηματική μονάδα της SpaceX που αναπτύσσει στρατιωτικά και κατασκοπευτικά δορυφορικά συστήματα για το Πεντάγωνο. Η υπηρεσία του Starshield είναι ξεχωριστή από την εμπορική υπηρεσία ευρυζωνικής σύνδεσης της Starlink, αλλά η διάκριση αυτή είναι μερικές φορές ασαφής. Το Starlink δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιθετικές στρατιωτικές ενέργειες, σύμφωνα με τη SpaceX, αλλά μόνο για αμυντικές δραστηριότητες ή για χρήση από πολίτες. Το Starshield, ωστόσο, επιτρέπει αυτές τις δυνατότητες και χρησιμοποιεί ενισχυμένη κρυπτογράφηση για τη μετάδοση ευαίσθητων πληροφοριών.

Επιπλέον, το Starshield παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να ενσωματώνουν αισθητήρες σε αντικείμενα όπως τα drones. Οι ασφαλείς επικοινωνίες του Starshield βασίζονται στο Starlink, το τεράστιο δίκτυο 11.000 δορυφόρων που ο Μασκ και η SpaceX έχουν στείλει στο διάστημα από το 2019. Ο Έλον Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, δήλωσε την Τετάρτη στο X ότι, δεδομένου ότι τα συστήματα Starshield ανήκουν και ελέγχονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, οποιοιδήποτε περιορισμοί στην ταχύτητα ή τη χρήση αποφασίζονται από τον αμερικανικό στρατό ή τον πρόεδρο.

Την Τρίτη το βράδυ, ο στρατός της Ουκρανίας ανέφερε ότι το σύστημα δορυφορικών επικοινωνιών Starlink, το οποίο κατασκευάζεται από την SpaceX αλλά διαχειρίζεται η κυβέρνηση των ΗΠΑ, δεν λειτουργούσε πλέον σε τερματικά που κινούνταν με ταχύτητες άνω των 100 μίλια/ώρα (160 χλμ./ώρα). Το Κίεβο εγκαθιστά δέκτες SpaceX Starlink σε πολλά από τα drones του, ως μέρος ενός ενσωματωμένου συστήματος πλοήγησης. Το Κίεβο ανέφερε ότι η αλλαγή επιβλήθηκε χωρίς καμία εξήγηση από τις ΗΠΑ.

Ο περιορισμός είχε δύο άμεσες συνέπειες: κατέστησε ουσιαστικά μη λειτουργικά τα περισσότερα drones που χρησιμοποιεί η Ουκρανία για επιθέσεις πίσω από τις γραμμές του μετώπου και παρεμπόδισε τα συστήματα αεροπορικής άμυνας που εμποδίζουν τα ρωσικά drones να βομβαρδίζουν το Κίεβο. Η Ουκρανία χρησιμοποιεί τα συστήματα Starlink για να κατευθύνει πολλά drones μεσαίου βεληνεκούς προς τους στόχους τους – μια κρίσιμη επιθετική ικανότητα στην πρώτη γραμμή. Τα ρωσικά Shaheds πετούν με ταχύτητες κοντά στα 200 μίλια την ώρα, οπότε ο νέος περιορισμός σημαίνει ότι τα ουκρανικά drones αναχαίτισης δεν έχουν καμία πιθανότητα να τα καταδιώξουν.

Προβλήματα και το 2022

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το Starlink «αδειάζει» την Ουκρανία: τον Οκτώβριο του 2022 σημειώθηκαν διακοπές επικοινωνιών, όταν Ουκρανοί στρατιώτες εισέβαλαν σε περιοχές της Νότιας Ουκρανίας που αμφισβητούνται από τη Ρωσία. Οι ουκρανικές δυνάμεις ανέφεραν σημαντικές διακοπές λειτουργίας του Starlink κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, με αποτέλεσμα «καταστροφικές» απώλειες επικοινωνίας. Το Starlink δεν λειτουργούσε πολύ κοντά ή πέρα από τη γραμμή του μετώπου, στα εδάφη που ελέγχονταν από τη Ρωσία, καθώς και σε περιοχές που είχαν ανακτηθεί πολύ πρόσφατα και των οποίων η απελευθέρωση δεν είχε ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απομόνωση μονάδων, την ανάγκη των διοικητών να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους για να βρεθούν εντός εμβέλειας ασυρμάτου της πρώτης γραμμής, την αύξηση του κόστους των επιχειρήσεων και την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Αρκετοί Ουκρανοί αξιωματούχοι επέκριναν το Starlink, αναφερόμενοι σε εκτεταμένες διακοπές σύνδεσης. Η απώλεια επικοινωνιών εμπόδισε τον ουκρανικό στρατό να αμυνθεί και να συντονίσει τις επιθέσεις του σε αυτές τις περιοχές, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να υποχωρήσει. Οι διακοπές ήταν σοβαρές στο Χερσόν και τη Ζαπορίζια, ενώ σημειώθηκαν επίσης στο Χάρκοβο και στο Ντονμπάς.

Το Starlink συνέχιζε να λειτουργεί στα πρόσφατα απελευθερωμένα εδάφη ανατολικά του Ιζιούμ, στη νότια περιοχή του Χερσόν και για την αναγνώριση με drones γύρω από το Μπαχμούτ. Οι ουκρανικές δυνάμεις υποψιάζονταν ότι οι διακοπές σύνδεσης οφείλονταν στην προσπάθεια της SpaceX να περιορίσει τη χρήση τερματικών Starlink σε drones επίθεσης ή σε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του γεωφράγματος (geofencing) του Starlink. Τελικά, το Πεντάγωνο επιδίωξε τη σύναψη συμβατικής συμφωνίας με την SpaceX, η οποία θα εμπόδιζε την εταιρεία να διακόψει μονομερώς τις υπηρεσίες Starlink στην Ουκρανία.

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