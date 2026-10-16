Στις φλόγες η Καλιφόρνια: Στάχτη χιλιάδες στρέμματα – Εκκενώνονται οικισμοί

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Πολλαπλές πυρκαγιές ξεσπούν στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ καθώς η πολιτεία προετοιμάζεται για ενίσχυση των ανέμων και υψηλές θερμοκρασίες που απειλούν να τροφοδοτήσουν την ταχεία εξάπλωσή τους τις επόμενες ημέρες.
Η μεγαλύτερη από αυτές, η πυρκαγιά Henderson, εκδηλώθηκε στη στρατιωτική βάση Camp Pendleton κοντά στο Σαν Ντιέγκο και έκαψε γρήγορα περισσότερα από 1.000 στρέμματα, αναγκάζοντας τις αρχές να εκδώσουν εντολές εκκένωσης και να διακόψουν προσωρινά την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Interstate 5.
Παράλληλα με τη φωτιά Henderson, η οποία παρέμενε εντελώς ανεξέλεγκτη μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης, προειδοποιήσεις εκκένωσης εκδόθηκαν και για δύο ακόμη μέτωπα στην περιοχή του Λος Άντζελες, συγκεκριμένα στην Αζούσα, κοντά στα όρη Σαν Γκάμπριελ, καθώς και στο Μαλιμπού.
Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν εν μέσω των ισχυρών ξηρών ανέμων «Σάντα Άνα», οι οποίοι σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα διατηρηθούν έως το Σάββατο, αυξάνοντας τον κίνδυνο για ακραία συμπεριφορά της φωτιάς.
Οι ριπές των ανέμων αναμένεται να φτάσουν τα 32 έως 64 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ στα ορεινά των κομητειών Λος Άντζελες και Βεντούρα ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Οι επικίνδυνες αυτές συνθήκες έρχονται σε μια ταραγμένη έναρξη του φθινοπώρου που περιλαμβάνει κύματα καύσωνα, υψηλά κύματα και πλημμύρες. Παράλληλα, το φαινόμενο Ελ Νίνιο στον Ειρηνικό απειλεί να επιδεινώσει την κατάσταση τους επόμενους μήνες, συνδυαζόμενο με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.
Στο Λος Άντζελες, όπου οι μνήμες από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025 με τους δεκάδες νεκρούς είναι νωπές, οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Αν και η τρέχουσα κατάσταση δεν συγκρίνεται σε μέγεθος, οι εκτεταμένες καμένες εκτάσεις αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο κατολισθήσεων σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για έντονες βροχοπτώσεις τον χειμώνα.
Σχετικά με τα υπόλοιπα μέτωπα, η πυρκαγιά Peak στην Αζούσα έκαψε περίπου 43 στρέμματα πριν τεθεί εν μέρει υπό έλεγχο από τους πυροσβέστες, επιτρέποντας την υποβάθμιση των υποχρεωτικών εκκενώσεων σε απλές προειδοποιήσεις. Αντίθετα, η φωτιά Bryson στο Μαλιμπού έφτασε τα 80 στρέμματα, με τους ανέμους να μεταφέρουν καύτρες και να διευκολύνουν την εξάπλωσή της.
Την ίδια στιγμή, δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Στη βόρεια Καλιφόρνια, σχεδόν 62.000 καταναλωτές σε 26 κομητείες επηρεάστηκαν από τις προληπτικές διακοπές ρεύματος της εταιρείας PG&E, μέτρο που λήφθηκε για να αποτραπεί η πρόκληση πυρκαγιών από πτώση καλωδίων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο.
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